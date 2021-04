Ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας το Ελληνικό Σινεμά επιμένει. Μαζί του, ως οφείλει, επιμένει η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και τα Βραβεία Ίρις, που θα πραγματοποιηθούν φέτος για 12η χρονιά, με κεντρικό σύνθημα «Κάθε Ταινία είναι μια Εξέγερση».

Μέσω live streaming από τον κινηματογράφο Παναθήναια, ο Πρόεδρος Γιώργος Τσεμπερόπουλος, τα μέλη του ΔΣ Ελένη Κοσσυφίδου και Σύλλας Τζουμέρκας και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΚ, Φαίδρα Βόκαλη, παρουσία της συμβολαιογράφου Ουρανίας Μικρού, ανακοίνωσαν τις ταινίες και τους καλλιτεχνικούς συντελεστές, που τα μέλη της Ακαδημίας τίμησαν με την ψήφο τους στις 22 κατηγορίες των Βραβείων Ίρις.

Επόμενο βήμα, η ψηφοφορία για τους τελικούς νικητές και η Τελετή Απονομής των Βραβείων Ίρις 2021, που φέτος σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις αρχές του καλοκαιριού. Οι σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μέχρι τότε, καθημερινά οι σελίδες της ΕΑΚ στο Facebook και το Instagram θα αναρτούν βίντεο επιμελημένα από τον σκηνοθέτη Στέλιο Καμμίτση, αφιερωμένα στις υποψηφιότητες και τους υποψήφιους, για την ανάδειξη της εξαιρετικής δουλειάς των Ελλήνων κινηματογραφιστών.

Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Βραβείο Ειδικών Εφέ και Οπτικών Εφέ

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ: Γεώργιος Παπαϊωάννου, Νίκος Πίττας, Jorgo Gjikopulli, Θέλξη Ζυγούρη, Λούης Πατσιάς, Μαρλέν Λοϊζίδου, Γιώργος Φυλαχτός

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Αντώνης Κοτζιάς

Για την ταινία Digger: Ματθαίος Βούλγαρης, Δάφνη Καλογιάννη, Arnaud Chelet

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Γιάννης Παμούκης

Για την ταινία Digger: Ιωάννα Λυγίζου

Για την ταινία Kala Azar: Σίσσυ Πετροπούλου

Βραβείο Ήχου

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντας της Τρύπιας Καρδιάς: Ντίνος Κίττου, Κώστας Φυλακτίδης

Για την ταινία Όρνιθες (Ή Πώς να γίνεις Πουλί): Λέανδρος Ντούνης, Στέφανος Ευθυμίου

Για την ταινία Digger: Λέανδρος Ντούνης, Francois Abdelnour, Simon Apostolou

Βραβείο Ενδυματολογίας

Υποψήφιοι τέσσερις (4) λόγω ισοψηφίας:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Χριστίνα Λαρδίκου

Για την ταινία Παρί: Μαγιού Τρικεριώτη

Για την ταινία Ράφτης: Julie Lebrun

Για την ταινία Digger: Βασιλεία Ροζάνα

Βραβείο Σκηνογραφίας

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Ιουλία Σταυρίδου

Για την ταινία Ράφτης: Πηνελόπη Βαλτή, Δάφνη Κούτρα

Για την ταινία Digger: Δάφνη Καλογιάννη

Digger

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Μήλα: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Jean-Michel Bernard

Για την ταινία Ράφτης: Νίκος Κυπουργός

Βραβείο Μοντάζ:

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Γιάννης Χαλκιαδάκης

Για την ταινία Παρί: Πάνος Βουτσαράς

Για την ταινία Digger: Θοδωρής Αρμάος

Βραβείο Φωτογραφίας

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Δημήτρης Κατσαΐτης

Για την ταινία Παρί: Claudio Bolivar

Για την ταινία Digger: Γιώργος Καρβέλας

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιες:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Βασιλική Καλλιμάνη

Για την ταινία Παρί: Σοφία Κόκκαλη

Για την ταινία Digger: Σοφία Κόκκαλη

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Γιάννης Τσορτέκης

Για την ταινία Πρόστιμο: Στάθης Σταμουλακάτος

Για την ταινία Digger: Αργύρης Πανταζάρας

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Υποψήφιες:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Βίκυ Παπαδοπούλου

Για την ταινία Παρί: Melika Foroutan

Για την ταινία Kala Azar: Πηνελόπη Τσιλίκα

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Μήλα: Άρης Σερβετάλης

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Βασίλης Μπισμπίκης

Για την ταινία Digger: Βαγγέλης Μουρίκης

Παρί

Βραβείο Σεναρίου

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Μήλα: Χρήστος Νίκου, Σταύρος Ράπτης

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Γιάννης Οικονομίδης, Χάρης Λαγκούσης, Δημοσθένης Παπαμάρκος

Για την ταινία Digger: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Μήλα: Χρήστος Νίκου

Για την ταινία Παρί: Σιαμάκ Ετεμάντι

Για την ταινία Digger: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Γιάννης Οικονομίδης

Για την ταινία Παρί: Σιαμάκ Ετεμάντι

Για την ταινία Digger: Τζώρτζης Γρηγοράκης

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Βιολέττα: Φοίβος Ήμελλος

Για την ταινία Βλέπετε τη Θάλασσα;: Κατερίνα Αντωνοπούλου-Βηδενμάιερ

Για την ταινία Μοσχοκάρυδο: Νεφέλη Καλλίδου

Για την ταινία Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό: Ανθή Δαουτάκη

Για την ταινία Phélia: Έλια Καλογιάννη

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων & Εμψύχωσης (Animation)

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Ένας Αλλιώτικος Καρυοθραύστης, σουίτα op.071a: Γιώργος Μόλβαλης

Για την ταινία Σεβαράμπες: Τζώρτζης Κόντος, Φαίδρα Βόκαλη, Ασημίνα Ντρέκη

Για την ταινία All You Can Eat: Δημήτρης Αρμενάκης

Πρόστιμο

Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ)

Υποψήφιοι τεσσερις (4) λόγω ισοψηφίας:

Για την ταινία Μόνος στο Δάσος: Ελευθέριος Φυλακτός, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου

Για την ταινία Ο Σπύρος και ο Γύρος του Θανάτου: Δημήτρης Καφίδας, Λίνο Καφίδας

Για την ταινία Τεό, ο Γείτονας μου: Χρήστος Καρτέρης

Για την ταινία This is Right; Zak Life and After: Γεύη Δημητρακοπούλου

Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Στα Βήματα της: Αναστασία Κρατίδη, Θάνος Αναστόπουλος

Για την ταινία Βούτα: Δημήτρης Ζάχος

Για την ταινία Πρώτος Έρωτας: Χάρης Ραφτόγιαννης, Ελένη Κοσσυφίδου

Για την ταινία Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση): Ζακλίν Λέντζου, Φένια Κοσοβίτσα

Για την ταινία Bella: Θέλγια Πετράκη, Κώστας Ταγκαλάκης

Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Η Οδύσσεια του Βάση: Βασίλειος Παπαθεοχάρης

Για την ταινία Sisters Apart: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Έφη Σκρόμπολα

Για την ταινία Sow the Wind: Κωνσταντίνα Σταυριανού

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ)

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Οι Άγνωστοι Αθηναίοι: Αγγελική Αντωνίου

Για την ταινία Ο Γιώργος του Κέδρου: Γιάννης Κολόζης, Γιώργος Κολόζης

Για την ταινία Όρνιθες (Ή Πώς να γίνεις Πουλί): Μπάμπης Μακρίδης, Αμάντα Λιβανού

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Υποψήφιοι:

Για την ταινία Μήλα: Ηρακλής Μαυροειδής, Άγγελος Βενέτης, Mariusz Wlodarski, Άρης Ντάγιος, Νίκος Σμπιλίρης, Χρήστος Νίκου

Για την ταινία Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Elie Meirovitz, Ingmar Trost, Γιάννης Οικονομίδης

Για την ταινία Παρί: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Γιώργος Καρναβάς

Για την ταινία Πρόστιμο: Μαρία Καραγιαννάκη, Φωκίων Μπόγρης

Για την ταινία Digger: Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, Μαρία Χατζάκου, Χρυσάνθη Καρφή Κώη, Gabrielle Dumon, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος, Michael Weber, Νίκος Κατσαούνης, Ernst Fassbender, Φένια Κοσοβίτσα, Άννα Νικολάου