Λίαμ Νίσον, Νταρντέν και Όντρεϊ Χέπμπορν από αύριο στους κινηματογράφους

Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε τον Ιούλιο, ο Λιάμ Νίσον, που γνώρισε μια δεύτερη καριέρα στο σινεμά δράσης, αποδομεί την action περσόνα του με μια νέα εκδοχή της παλαβής κωμωδίας Naked Gun.

Πάμελα Άντερσον και Πολ Γουόλτερ Χάουζερ βρίσκονται στο πλευρό του, σε μια ταινία από την επιτυχία της οποίας εξαρτάται αν τα στούντιο θα επενδύσουν ξανά στο είδος το επόμενο διάστημα.

Ταυτόχρονα, κυκλοφορεί και η ταινία τρόμου που έκλεψε τις εντυπώσεις στο περασμένο φεστιβάλ Σάντανς και αναμένεται να συζητηθεί όσο λίγες ταινίες είδους μέσα στο 2025. Στο Together oι Άλισον Μπρι και Ντέιβ Φράνκο, ζευγάρι και στη ζωή, υποδύονται ζεύγος που βλέπει τον χειρότερο φόβο (ή τη μεγαλύτερη λαχτάρα του) να γίνεται πραγματικότητα, καθώς τα σώματά τους προσπαθούν να ενωθούν κυριολεκτικά.

Oι αδερφοί Νταρντέν σπάνια φεύγουν από το φεστιβάλ Καννών με άδεια χέρια, με τις Young Mothers τους απέσπασαν το Βραβείο Σεναρίου κι εκείνο της Οικουμενικής Επιτροπής πριν μερικούς μήνες, για μια ταινία που η κριτική θεωρεί την καλύτερη τους εδώ και μία δεκαετία. Ο Ζερεμί Κλαπέν του εξαιρετικού animation I Lost my Hand – μπορείτε να το δείτε στο Netflix- δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο live-action με το Meanwhile on Earth, ο Άλεξ Μοντόγια συγκινεί με το νοσταλγικό La Casa και η Παθ Βέγκα αφηγείται μια ιστορία ενδοοικογενειακής βίας μέσα από το παιδικό βλέμμα με τη Rita.

Στο μέτωπο των επανεκδόσεων, Όντρει Χέπμπορν και Πίτερ Ο’ Τουλ φροντίζουν για την απαραίτητη δόση ελαφρότητας με τους απολαυστικούς χιτσκοκισμούς του How to steal a Million του Γουίλιαμ Γουάιλερ, το Vivre sa Vie κρατά ψηλά το λάβαρο της nouvelle vague, το Poulet aux Prunes της Μαριάν Σατραπί έρχεται για να κλέψει ξανά την καρδιά του ελληνικού κοινού, ενώ το οσκαρικό Midnight Cowboy με το περιθωριακό του δίδυμο, για το οποίο δεν υπάρχει μια θέση στη μεγάλη πόλη (και στο αμερικανικό όνειρο), μας θυμίζει τι παραγωγές χρηματοδοτούσαν κάποτε τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο και μας βυθίζει στη θλίψη για το σημερινό κινηματογραφικό τοπίο.