ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Νετανιάχου: «Η κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι ο καλύτερος τρόπος να ηττηθεί η Χαμάς»

το Ισραήλ έχει καταλάβει το 70-75% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά απομένουν δύο ισχυρά προπύργια της Χαμάς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νετανιάχου: «Η κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι ο καλύτερος τρόπος να ηττηθεί η Χαμάς» Facebook Twitter
Μπενιαμίν Νετανιάχου/ Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε το σχέδιο της κυβέρνησής του για την ανάληψη ελέγχου της Πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως «την καλύτερη λύση» για τον τερματισμό του πολέμου και την ήττα της Χαμάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ –που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος όλων των μελών πλην ΗΠΑ και Παναμά– ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει καταλάβει το 70-75% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά απομένουν δύο ισχυρά προπύργια της Χαμάς: η Πόλη της Γάζας και οι «κεντρικοί καταυλισμοί».

Τόνισε ότι το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ασφαλών ζωνών για τους αμάχους, όπου θα τους παρέχονται τρόφιμα, νερό και ιατρική φροντίδα, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση για την «αποστρατιωτικοποίηση» της περιοχής.

Παρουσιάζοντας τις «πέντε αρχές» για τον τερματισμό του πολέμου, ο Νετανιάχου περιέλαβε τον αφοπλισμό της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, την ανάληψη «υπερισχύοντος ελέγχου ασφαλείας» από το Ισραήλ και τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που δεν θα ελέγχεται από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις διεθνείς επικρίσεις –μεταξύ αυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τη Γερμανία– καθώς και τις αντιδράσεις οικογενειών ομήρων, ενώ κατηγόρησε τα διεθνή ΜΜΕ ότι «υιοθετούν την προπαγάνδα της Χαμάς» σχετικά με την πείνα στη Γάζα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ο αριθμός των νεκρών από υποσιτισμό ανέρχεται σε 217, εκ των οποίων τα 100 είναι παιδιά.

Με πληροφορίες από BBC
 

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

Διεθνή / «Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

O πρώην ποδοσφαιριστής Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», πέθανε την Τετάρτη στη νότα Γάζα, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Διεθνή / Κολομβία: Σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση το μεγαλύτερο καρτέλ κοκαΐνης

Την ίδια στιγμή, οι ισχυρότερες αντάρτικες οργανώσεις της χώρας, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και η ομάδα EMC, δεν βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Διεθνή / Γάζα: Ποιος είναι ο «Παλαιστίνιος Πελέ» που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε βοήθεια

Το μεγάλο αστέρι του παλαιστινιακού ποδοσφαίρου σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια, κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
LIFO NEWSROOM
Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Διεθνή / Γκάβιν Νιούσομ: Εκβιασμός το 1 δισ. δολάρια που ζητά ο Τραμπ από το UCLA - «Η Καλιφόρνια δεν θα υποκύψει»

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά από το UCLA 1 δισ. δολάρια, μετά το «πάγωμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδοτήσεις λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων
LIFO NEWSROOM
«Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Διεθνή / «Κάθε 8 λεπτά»: Η Uber δέχθηκε 400.000 αναφορές για σεξουαλική επίθεση και ανάρμοστη συμπεριφορά σε πέντε χρόνια

Η εταιρεία παρουσίασε δημοσίως μια εντελώς διαφορετική εικόνα, ωστόσο αποκαλυπτική έρευνα των New York Times απέδειξε πως υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που την εμπλέκουν
LIFO NEWSROOM
Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Διεθνή / Πορτογαλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει νομοσχέδιο που περιορίζει τη μετανάστευση

Το νομοσχέδιο, που αντανακλά τη δεξιά στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση, θα υποχρέωνε εκατοντάδες χιλιάδες νόμιμους μετανάστες να περιμένουν δύο χρόνια προτού υποβάλουν αίτηση για επανένωση με τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους
LIFO NEWSROOM
Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Διεθνή / Ακόμη μία παρουσιάστρια του Fox αναβαθμίζει ο Τραμπ: «Στέλνει» την Τάμι Μπρους στον ΟΗΕ

Η νυν εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Τάμι Μπρους, προτείνεται για τη θέση της αναπληρώτριας μόνιμης αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη
LIFO NEWSROOM
Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

Διεθνή / Ευρωπαίοι ηγέτες για Ουκρανία εν όψει Αλάσκας: Συνδυασμός διπλωματίας και πίεσης στη Ρωσία για την ειρήνη

«Η Ουκρανία έχει την ελευθερία επιλογής για το πεπρωμένο της», αναφέρει η κοινή δήλωση Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ, φον ντερ Λάιεν και Στουμπ
LIFO NEWSROOM
«Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

Διεθνή / «Μπορείτε να πείτε πώς πέθανε;»: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επικρίνει την UEFA για τον φόρο τιμής στον «Παλαιστίνιο Πελέ»

O πρώην ποδοσφαιριστής Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ, γνωστός ως «Παλαιστίνιος Πελέ», πέθανε την Τετάρτη στη νότα Γάζα, όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια
LIFO NEWSROOM
 
 