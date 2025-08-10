Νετανιάχου: «Η κατάληψη της πόλης της Γάζας είναι ο καλύτερος τρόπος να ηττηθεί η Χαμάς»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπερασπίστηκε το σχέδιο της κυβέρνησής του για την ανάληψη ελέγχου της Πόλης της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως «την καλύτερη λύση» για τον τερματισμό του πολέμου και την ήττα της Χαμάς.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου λίγο πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ –που συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος όλων των μελών πλην ΗΠΑ και Παναμά– ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει καταλάβει το 70-75% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά απομένουν δύο ισχυρά προπύργια της Χαμάς: η Πόλη της Γάζας και οι «κεντρικοί καταυλισμοί».

Τόνισε ότι το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ασφαλών ζωνών για τους αμάχους, όπου θα τους παρέχονται τρόφιμα, νερό και ιατρική φροντίδα, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η στρατιωτική επιχείρηση για την «αποστρατιωτικοποίηση» της περιοχής.

Παρουσιάζοντας τις «πέντε αρχές» για τον τερματισμό του πολέμου, ο Νετανιάχου περιέλαβε τον αφοπλισμό της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, την ανάληψη «υπερισχύοντος ελέγχου ασφαλείας» από το Ισραήλ και τη δημιουργία μιας εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης που δεν θα ελέγχεται από τη Χαμάς ή την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις διεθνείς επικρίσεις –μεταξύ αυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα και τη Γερμανία– καθώς και τις αντιδράσεις οικογενειών ομήρων, ενώ κατηγόρησε τα διεθνή ΜΜΕ ότι «υιοθετούν την προπαγάνδα της Χαμάς» σχετικά με την πείνα στη Γάζα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ο αριθμός των νεκρών από υποσιτισμό ανέρχεται σε 217, εκ των οποίων τα 100 είναι παιδιά.

Με πληροφορίες από BBC

