Λήμνος: 11 συλλήψεις για τα 9 παιδιά που παρασύρθηκαν με SUP - Σηκώθηκε και super puma για τη διάσωσή τους

Έντεκα συλλήψεις έγιναν στη Λήμνο έπειτα από τη δραματική διάσωση εννέα παιδιών που παρασύρθηκαν με σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP) στα ανοιχτά της παραλίας Πλατύ.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης επιστρατεύτηκε ακόμη και ελικόπτερο Super Puma, πέρα από τα σκάφη του Λιμενικού που έσπευσαν στο σημείο, ενώ στην προσπάθεια συμμετείχαν γονείς και λουόμενοι.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης 7-8 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα εννέα παιδιά που επέβαιναν σε τρεις σανίδες SUP, να μην μπορούν να βγουν από τη θάλασσα, που τα παρέσυρε στα βαθιά. Παραθεριστές και κάτοικοι που παρακολουθούσαν την αγωνιώδη επιχείρηση, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα όταν, έπειτα από 40 λεπτά, το φουσκωτό με τα παιδιά έφτασε ασφαλές στην ακτή.

Λουόμενος που συμμετείχε στη διάσωση περιέγραψε στο MEGA τι συνέβη: «Συνειδητοποιήσαμε ότι είχαν φύγει τρία SUP με τρία παιδιά το καθένα και είχαν φτάσει πολύ βαθιά. Ειδοποιήσαμε το Λιμενικό και μέσα σε δέκα λεπτά έφτασαν στο σημείο. Εκτίμησαν την κατάσταση και αποφάσισαν να καλέσουν Super Puma».

Στην προσπάθεια να προσεγγίσουν τα παιδιά, οι γονείς και δύο λουόμενοι εγκλωβίστηκαν κι αυτοί στην ταραγμένη θάλασσα. «Όταν έβγαλα τον πρώτο γονιό και δύο SUP, είδα δύο ηλικιωμένους με μια σωστική λέμβο στη μέση της απόστασης. Τους πλησίασα, πήρα πρώτα τρία παιδιά που δεν είχαν SUP και μετά κι εκείνους. Ο ένας χρειάστηκε βοήθεια», είπε ο διασώστης.

Οι 10 γονείς των παιδιών και ο υπεύθυνος των ναυαγοσωστών συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, καθώς στην παραλία δεν υπήρχε ναυαγοσώστης. Ωστόσο, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την προανάκριση.