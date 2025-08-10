TV & MEDIA

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

TV & Media

Πόσα χρήματα κερδίζουν Facebook, Instagram και Snapchat από εσένα

Η Meta κερδίζει από κάθε χρήστη σε ΗΠΑ και Καναδά δέκα φορές περισσότερα από τους ανταγωνιστές της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πόσα χρήματα κερδίζουν Facebook, Instagram και Snapchat από εσένα Facebook Twitter
Μαρκ Ζούκερμπεργκ/ Φωτ.: EPA
0

Η γνωστή ρήση του διαδικτύου ότι «αν το προϊόν είναι δωρεάν, τότε εσύ είσαι το προϊόν» επιβεβαιώνεται ξανά – αυτή τη φορά με αριθμούς. Τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκομίζουν λίγα δολάρια τον μήνα από κάθε ενεργό χρήστη, ωστόσο η Meta (Facebook και Instagram) βρίσκεται σε άλλο επίπεδο κερδοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το Reddit, το Pinterest και το Snapchat, τα έσοδα ανά ενεργό χρήστη (ARPU) στις ΗΠΑ και τον Καναδά κυμαίνονται μεταξύ 2,40 και 2,80 δολαρίων τον μήνα. Αυτά τα ποσά βασίζονται κυρίως σε διαφημίσεις και δεν παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους.

Η εικόνα αλλάζει ριζικά για τη Meta. Παρότι η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν δημοσιεύει πλέον τον αριθμό ημερήσιων ενεργών χρηστών (DAUs) ανά γεωγραφική περιοχή, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι διαθέτει περίπου 250 εκατομμύρια μοναδικούς ημερήσιους χρήστες σε ΗΠΑ και Καναδά. Με διαφημιστικά έσοδα 20 δισ. δολαρίων στις δύο αυτές αγορές, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 26 δολάρια τον μήνα για κάθε χρήστη — δέκα φορές περισσότερο από τους ανταγωνιστές της και πάνω ακόμη και από την ακριβότερη μηνιαία συνδρομή του Netflix.

Η ανάλυση βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία για 205 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες του Facebook και περίπου 150 εκατομμύρια του Instagram στην ίδια γεωγραφική περιοχή, με σημαντική αλληλοκάλυψη στα κοινά τους. Εκτιμάται ότι 80%-85% των ενηλίκων σε ΗΠΑ και Καναδά χρησιμοποιούν καθημερινά κάποια πλατφόρμα της Meta.

Η διαφορά αυτή δείχνει όχι μόνο την τεράστια απήχηση των Facebook και Instagram, αλλά και την ικανότητα της Meta να μετατρέπει τον χρόνο περιήγησης των χρηστών σε ιδιαίτερα υψηλά έσοδα, συγκριτικά με τον ανταγωνισμό.

Με πληροφορίες από Sherwood


 

TV & Media

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Άντι Σακς επέστρεψε και φοράει Rabanne: Όλα όσα ξέρουμε για το «The Devil Wears Prada 2»

TV & Media / Η Άντι Σακς επέστρεψε και φοράει Rabanne: Όλα όσα ξέρουμε για το «The Devil Wears Prada 2»

Με την Αν Χάθαγουεϊ να χορεύει στους δρόμους της Νέας Υόρκης, τη Μέριλ Στριπ να φορά ξανά τα γυαλιά της Μιράντα Πρίστλι και την Έμιλι Μπλαντ να επανέρχεται σε office siren διάθεση, η λατρεμένη ταινία μόδας επιστρέφει σχεδόν 20 χρόνια μετά
LIFO NEWSROOM
«A plague o' both your houses!» - Ο Τραμπ «κόβει» την εκπομπή του Κόλμπερτ και η Σάντρα Ο μίλησε εκ μέρους όλων

TV & Media / «Κατάρα και στους δυο σας!» Ο Τραμπ «κόβει» την εκπομπή του Κόλμπερτ και η Σάντρα Ο μίλησε εκ μέρους όλων

Το ξέσπασμα της ηθοποιού απέναντι στην Paramount και το CBS που αποφάσισαν να «κόψουν» την επιτυχημένη εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ επειδή τα «έβαλε με τον Τραμπ»
LIFO NEWSROOM
 
 