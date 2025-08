Τζέιμς Μποντ: Βρήκαν και τον σεναριογράφο για την ταινία

Ο σεναριογράφος της επόμενης ταινίας Τζέιμς Μποντ, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ για την Amazon MGM Studios, θα είναι ο καταξιωμένος δημιουργός της σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ.

Την παραγωγή αναλαμβάνουν η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν μέσω των Pascal Pictures και Heyday Films, αντίστοιχα. Η Τάνια Λαπουάν θα είναι εκτελεστική παραγωγός.

Τζέιμς Μποντ: Ποιος είναι ο καταξιωμένος σεναριογράφος της ταινίας Στίβεν Νάιτ

Ο Νάιτ είναι ευρέως γνωστός ως ο δημιουργός, εκτελεστικός παραγωγός και σεναριογράφος της βραβευμένης με BAFTA δραματικής σειράς γκάνγκστερ «Peaky Blinders», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι.

Το βιογραφικό του Βρετανού σεναριογράφου, παραγωγού και σκηνοθέτη στην τηλεόραση περιλαμβάνει, επίσης, αναγνωρισμένες σειρές όπως τα «See» (Apple TV+), «SAS Rogue Heroes» (BBC), «A Thousand Blows» (Disney+), «This Town» (BBC), «The Veil» (FX) και «All the Light We Cannot See» (Netflix). Επίσης, συνδημιούργησε το διάσημο τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;».

Η πρώτη ταινία του, το «Dirty Pretty Things», σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς (Stephen Frears), απέσπασε τέσσερα βραβεία BIFA, Βραβείο Humanitas για τον Κινηματογράφο το 2005, ενώ κέρδισε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου, μεταξύ άλλων διακρίσεων.

Ακόμη, ο Νάιτ έχει υπογράψει τα σενάρια για άλλες δύο υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες: Το «Eastern Promises» και το «Spencer». Επιπλέον, έχει σκηνοθετήσει τρεις δικές του παραγωγές: Το «Hummingbird», το «Locke» και το «Serenity».

Στα επερχόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται η πολυαναμενόμενη ταινία «Peaky Blinders» για το Netflix και η ιστορική δραματική σειρά «House of Guinness», η οποία θα κάνει, επίσης, ντεμπούτο στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το Variety.