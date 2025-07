Οι 7 ωραιότεροι μυστικοί κήποι της Ευρώπης

Είναι όμορφοι, δροσεροί και συνήθως ήσυχοι. Οι κήποι και τα πάρκα αναμφισβήτητα αποτελούν την καλύτερη επιλογή για μια καλοκαιρινή βόλτα μακριά από τη βαβούρα του κέντρου της πόλης.

Παρακάτω θα γνωρίσετε μερικούς από τους ωραίους, «κρυμμένους» κήπους της Ευρώπης, που περιμένουν να τους επισκεφτείτε.

Πάρκο El Capricho, Μαδρίτη

Το El Capricho, στα περίχωρα της Μαδρίτης, είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά πάρκα της πόλης. Δημιουργήθηκε το 1784 από τον δούκα και τη δούκισσα της Οσούνα και επισκεπτόταν από καλλιτέχνες του 18ου αιώνα, όπως ο Φρανσίσκο Γκόγια. Οι κήποι του, έκτασης 17 εκταρίων, σχεδιάστηκαν από τον Jean Baptiste Mulot, ο οποίος είχε επίσης εργαστεί στους κήπους του Petit Trianon στις Βερσαλλίες. Χωρίζονται σε τρία μέρη: ιταλικό, γαλλικό και αγγλικού τύπου τοπίο.

Το πάρκο περιλαμβάνει επίσης μια μικρή λίμνη, έναν λαβύρινθο, μια εξέδρα μουσικής και ένα αρχοντικό. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ένα υπόγειο καταφύγιο που χτίστηκε το 1937 κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου – προσφέρονται δωρεάν ξεναγήσεις τα Σαββατοκύριακα.

Ανοικτό Σαββατοκύριακα και αργίες: 09:00 - 21:00 (Απρίλιος–Σεπτέμβριος), 09:00 - 18:30 (Οκτώβριος - Μάρτιος).

The Onion Garden, Λονδίνο

Στο Λονδίνο, ποτέ δεν βρίσκεσαι μακριά από έναν κήπο: το 20% της πόλης είναι δημόσιοι πράσινοι χώροι, περιλαμβάνοντας περίπου 3.000 πάρκα, και από το 2019 έγινε η πρώτη Εθνική Πόλη-Πάρκο στον κόσμο. Εκτός από τα οκτώ βασιλικά πάρκα και τις απέραντες πράσινες εκτάσεις, όπως το Hampstead Heath, η πόλη κρύβει και πολλούς μικρούς, καλά κρυμμένους παραδείσους.

