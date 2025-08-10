Καλλιάνος για τον καιρό: Κύμα ζέστης στη Δυτική Ελλάδα έως την Τετάρτη – Πού θα φτάσει τους 42°C

Η έντονη ζέστη επιστρέφει από σήμερα, Κυριακή, έως και την Τρίτη - Τετάρτη, ωστόσο οι θερμοκρασίες των 40-42°C θα επηρεάσουν αποκλειστικά τη Δυτική Ελλάδα, όπως διευκρινίζει με ανάρτησή του για τον καιρό στα social media, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου για τον καιρό και τη ζέστη

«Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Όποια / όποιος αναμένει συνθήκες καύσωνα τις επόμενες ημέρες λόγω του ότι «κάπου» το διάβασε και άρα το "κλείδωσε" ως σενάριο στο μυαλό της / του, θα ήθελα να της / του αναφέρω τα εξής ακόλουθα :

Με τόσα υπερβολικά και αβάσιμα σενάρια που διαβάζουμε καθημερινά για τον καιρό, στο τέλος η αξιόπιστη πρόγνωση θα καταντήσει… είδος πολυτελείας ή, χειρότερα, θα κινδυνεύσει με σταδιακή εξαφάνιση. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, τα πράγματα με ακρίβεια :

- Όχι, τα 40άρια δεν επιστρέφουν σε όλη τη χώρα από σήμερα Κυριακή έως την Τρίτη - Τετάρτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες των 40-42°C θα απασχολήσουν αποκλειστικά τη Δυτική Ελλάδα.

- Στην Αθήνα, φυσικά, δεν προβλέπονται 40°C. Η μέγιστη θερμοκρασία έως την Τρίτη θα φτάσει τους 37-38°C, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της.

- Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την ζέστη (40-42°C) θα είναι : η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, καθώς και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39-40°C. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, στα Δυτικά πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου την Τρίτη 12 Αυγούστου, να σημειωθούν πολύ τοπικά θερμοκρασίες που ίσως ξεπεράσουν για λίγο και τους 42°C.

- Θερμοκρασίες 39-40°C είναι πιθανό να σημειωθούν και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης.

- Στην υπόλοιπη πεδινή ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37-38°C.

- Στις προαναφερθείσες ημέρες, στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 34-36°C, με εξαίρεση το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένονται πιθανότατα 38-39°C.

Συμπερασματικά :

α) Η έντονη ζέστη, διάρκειας 3-4 ημερών, θα ταλαιπωρήσει ουσιαστικά μόνο τη Δυτική Ελλάδα.

β) Από 13-14 έως και 17-18 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα ανεκτά για την εποχή (33-35°C στις περισσότερες περιοχές, 35-37°C στα Δυτικά).

γ) Το μελτέμι δεν φαίνεται να εξασθενεί έως τις 17-18 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στην έντασή του, όμως θα παραμείνει ενισχυμένο.

δ) Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος τουλάχιστον για ακόμη μία εβδομάδα.

Αναλυτικά για την Αττική:

- Κυριακή 10 Αυγούστου: 36-37°C

- Δευτέρα 11 Αυγούστου: 38°C

- Τρίτη 12 Αυγούστου: 38°C

- Τετάρτη 13 Αυγούστου: 35-36°C

- Πέμπτη 14 Αυγούστου: 34°C

- Παρασκευή 15 Αυγούστου: 32-33°C

Σήμερα, όποιος έχει πρόσβαση στα -έτσι κι αλλιώς ελεύθερα και διαθέσιμα- προγνωστικά στοιχεία, μπορεί να αναρτήσει δημόσια τη δική του εκτίμηση. Το αποτέλεσμα είναι συχνά ανακριβείς προβλέψεις που αναπαράγονται στα κοινωνικά δίκτυα και σε πολλές ιστοσελίδες, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και παραπληροφόρηση.

Λίγοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ενημερώνουν με συνέπεια και υπευθυνότητα. Οι υπόλοιπες εκατοντάδες «προγνώσεις» που κυκλοφορούν καθημερινά είναι πρόχειρες ή εσφαλμένες, και επειδή είναι δημόσιες, επηρεάζουν κοινό και απόψεις.

Για να προσελκύσουν περισσότερα «κλικ», ορισμένες ιστοσελίδες κυρίως χαμηλής επισκεψιμότητας επιλέγουν να παρουσιάσουν παραλλαγμένες τις δηλώσεις επιστημόνων. Παράλληλα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ανάγκη να δει κανείς το όνομά του σε τίτλους ιστοσελίδων οδηγεί σε υπερβολικές εκτιμήσεις, οι οποίες -άθελα ή μη- απαξιώνουν την πρόγνωση και την ίδια την επιστήμη της Μετεωρολογίας.

Αυτός είναι και ο λόγος που επιμένω ότι η ορθή, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόγνωση τείνει να γίνει υπηρεσία υπό εξαφάνιση.

Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους».



