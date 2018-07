Τα επτά του χρόνια κλείνει φέτος το θερινό κινηματογραφικό φεστιβάλ «Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι». Στο πρόγραμμα που μόλις ανακοινώθηκε περιλαμβάνονται δεκαπέντε ταινίες από αρκετά διαφορετικά φιλμικά είδη και για κάθε γούστο, μοιρασμένες σε θεματικά ζευγάρια, κάθε βράδυ, από 12 - 18 Ιουλίου 2018, στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια).

«Πρόκειται για ταινίες που μπορούν να σε ευχαριστήσουν όσες φορές κι αν τις έχεις ξαναδεί στο παρελθόν ή, ακόμη καλύτερα, που αξίζει να ανακαλύψεις» σημειώνει ο διοργανωτής του φεστιβάλ Ηλίας Φραγκούλης.

«Δεκατέσσερα φιλμ (μαζί με μια μεταμεσονύκτια προβολή) και μια πανελλήνια πρώτη, θα σε συντροφεύσουν με ψηφιακές κόπιες ή και αρχειακό celluloid, από τις 12 έως και τις 18 Ιουλίου στον υπέροχο κήπο του εξαρχειώτικου Ριβιέρα».

Πρόγραμμα Προβολών

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

UPGRADE (2018) 100′ (21:00) (Πανελλήνια Πρεμιέρα)

του Λι Γουανέλ

Upgrade

Με κατεστραμμένη σπονδυλική στήλη και τη σύζυγό του νεκρή, ύστερα από επίθεση συμμορίας, ο Γκρέι δέχεται να γίνει το «πειραματόζωο» μιας εταιρείας προηγμένης τεχνολογίας και αφήνει το σώμα του στον απόλυτο έλεγχο ενός computer chip. Ποια είναι τα όρια της λειτουργίας του, όμως; Εξαιρετικό δείγμα body horror και φανταστικού σινεμά, τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ SXSW του Τέξας. Όχι απλά πανελλήνια αλλά και πανευρωπαϊκή η πρεμιέρα του στην Αθήνα, λίγο πριν γίνει cult σε όλον τον πλανήτη!

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ / UNDER THE SKIN (2014) 108′ (23:00)

του Τζόναθαν Γκλέιζερ

Under the Skin

Εξωγήινο ον, με θηλυκή μορφή και σώμα, περιπλανάται στη Σκωτία οδηγώντας ένα μικρό φορτηγό, σε αναζήτηση μοναχικών ανδρών. Η… μεταλλαγμένη μεταφορά τού ομώνυμου βιβλίου του Μισέλ Φέιμπερ, από έναν ακριβοθώρητο (μόλις η τρίτη μεγάλου μήκους στη φιλμογραφία του) σκηνοθέτη της διαφήμισης και των music promos, αποτελεί μια σπάνια μελέτη πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά και συνύπαρξη, με αφήγηση και οπτική που θα ταίριαζε περισσότερο σε installation μουσείου σύγχρονης Τέχνης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΟΥΛΙΤ / BULLITT (1968) 114′ (21:00)

του Πίτερ Γέιτς

Bullit

Σκληροτράχηλος αστυνομικός του Σαν Φρανσίσκο τα δίνει όλα για να ανακαλύψει μεγάλη φίρμα του υποκόσμου που ευθύνεται για τη δολοφονία ενός μάρτυρα κατηγορίας τον οποίο προστάτευε. Η θρυλική εμπορική και κριτική επιτυχία του Στιβ ΜακΚουίν που βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερου μοντάζ, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης σε διάρκεια σκηνής καταδίωξης αυτοκινήτων στην πόλη, η οποία επηρέασε ουσιαστικά οτιδήποτε άλλο γυρίστηκε σε αυτό το είδος. Αξέχαστο και το jazz score του Λάλο Σιφρίν.

Ο ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ / PAPILLON (1973) 151′ (23:10)

του Φράνκλιν Τζ. Σάφνερ

Papillon

Άδικα καταδικασμένος σε ισόβια για ένα έγκλημα που δεν έκανε, διαρρήκτης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη γαλλική Γουιάνα του 1933 αποκτά δεσμούς φιλίας με έναν συγκρατούμενό του και τον εμπνέει να καταστρώσουν σχέδιο απόδρασης. Τεράστια εισπρακτική επιτυχία της δεκαετίας του ’70 που αγαπήθηκε πολύ και από το ελληνικό κοινό, βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Γάλλου κατάδικου Ανρί Σαριέρ. Στιβ ΜακΚουίν και Ντάστιν Χόφμαν στήνουν ένα αξέχαστο δίδυμο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ / DOUBLE INDEMNITY (1944) 107′ (21:00)

του Μπίλι Γουάιλντερ

Double Indemnity

Ασφαλιστής παρασύρεται από τη σύζυγο ενός πελάτη του, σχεδιάζουν τη δολοφονία του για να εισπράξουν τα ασφάλιστρα και να «την κάνουν» μαζί, αλλά στην πράξη τα πάντα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Ο τύπος της μοιραίας, δολοπλόκας γυναίκας δεν θα υπήρχε στο σινεμά (και στο φιλμ νουάρ, φυσικά) αν δεν τον είχε πλάσει η Μπάρμπαρα Στάνγουικ. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν ν’ ανοίξει το στόμα της, με τις αρχετυπικές ατάκες που έγραψαν γι’ αυτήν ο Γουάιλντερ και ο Ρέιμοντ Τσάντλερ.

ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ / CRISS CROSS (1949) 84′ (23:00)

του Ρόμπερτ Σιόντμακ

Criss Cross

Άνδρας με σκοτεινό παρελθόν επιστρέφει στο Λος Άντζελες σε αναζήτηση της πρώην συζύγου του, ελπίζοντας να την κάνει ξανά δική του. Εκείνη ανήκει πια στον αρχηγό μιας συμμορίας του υποκόσμου. Το σχέδιο κλοπής μιας χρηματαποστολής θα λειτουργήσει καταλυτικά για όλους τους. Μετά τους «Δολοφόνους» (1946), ο Σιόντμακ συνεργάζεται ξανά με τον Μπερτ Λάνκαστερ, σ’ αυτό το παραγνωρισμένο αμοραλιστικό νουάρ που φώτισε εξαιρετικά σε φυσικούς χώρους ο Φραντς Πλάνερ.

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑΝΕ ΚΑΡΟ / DEAD MEN DON’T WEAR PLAID (1982) 88′ (00:45)

του Καρλ Ράινερ

Dead Men Don't Wear Plaid

Η κόρη ενός επιστήμονα και… τυρέμπορα, ο οποίος πέθανε σε μυστηριώδες ατύχημα, ζητά τη βοήθεια ιδιωτικού ντετέκτιβ για να αποκαλυφθεί εάν επρόκειτο για δολοφονική ενέργεια. Ένα εξωφρενικά αστείο vintage collage από αποσπάσματα 19 πασίγνωστων φιλμ νουάρ τα οποία συνυπάρχουν με σύγχρονες σκηνές της σατιρικής πλοκής που έγραψε και γύρισε ο Ράινερ, με πρωταγωνιστή τον Στιβ Μάρτιν. Ένα κυριολεκτικό αξιοπερίεργο για δυνατούς λύτες κινηματογραφοφιλικών αναφορών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΟΤΟΡΙΟΥΣ / NOTORIOUS (1946) 101′ (21:00)

του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Notorious

Η Αμερικανίδα κόρη ενός Ναζί κατασκόπου καλείται να βοηθήσει την κυβέρνησή της σε μια μυστική αποστολή εύρεσης Γερμανών αξιωματικών οι οποίοι φυγαδεύτηκαν κρυφά στη Βραζιλία μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα του Χίτσκοκ, συνδυασμός κατασκοπικής περιπέτειας, νουάρ και δραματικού ρομάντζου, με το κλασικό ερωτικό τρίγωνο των Κάρι Γκραντ, Ίνγκριντ Μπέργκμαν και Κλοντ Ρέινς (υποψήφιος για Όσκαρ δεύτερου ρόλου).

ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΕΡ / SABOTEUR (1942) 109′ (23:00)

του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Saboteur

Φωτιά από το χέρι σαμποτέρ σε εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών ενοχοποιεί εσφαλμένα έναν άνδρα που πρέπει να ανακαλύψει τα ίχνη τού πραγματικού ενόχου, για το καλό το δικό του και της πατρίδας του, φυσικά. Θρίλερ κατασκοπίας με πολεμικό background, από τα πρώτα έργα που γύρισε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ στο Χόλιγουντ. Περιέχει απίστευτες σκηνές ανθολογίας, όπως τη θρυλική κλιμάκωση της συμβολικής σύγκρουσης τυραννίας και δημοκρατίας επάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΒΕΪ / HARVEY (1950) 104′ (21:00)

του Χένρι Κόστερ

Harvey

Ένας δίμετρος… λαγός είναι ο καλύτερος φίλος του μεσήλικα κι εργένη Έλγουντ Π. Ντάουντ. Το σόι τού τελευταίου δεν προβληματίζεται τόσο, αρκεί να μην τους κάνει χαλάστρα στον κοινωνικό τους κύκλο, συστήνοντας στους πάντες τον «αόρατο» Χάρβεϊ. Η κατάληξη σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα θα τους οδηγήσει σε μια σειρά σπαρταριστών παρεξηγήσεων. Αρκετά σουρεαλιστική για την εποχή της κωμωδία, με τον Τζέιμς Στιούαρτ σε ρεσιτάλ ερμηνείας. Από τα φιλμ που μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή. Σοβαρά!

ΔΩΣΕ ΤΟΠΟ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ / MAKE WAY FOR TOMORROW (1937) 91′ (23:00)

του Λίο ΜακΚάρεϊ

Make Way for Tomorrow

Ένα ηλικιωμένο ανδρόγυνο υποχρεώνεται να «χωρίσει» όταν χάνει το σπίτι του και κανένα από τα πέντε παιδιά του δεν δέχεται να φιλοξενήσει και τους δύο μαζί. Συγκλονιστικό σε περιεχόμενο κοινωνικό έργο του ’30, που σοκάρει με την ειλικρίνειά του, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας με ρεαλιστική πικρία. Όταν ο ΜακΚάρεϊ πήρε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το «Διαζύγιο με Προθεσμία» της ίδιας χρονιάς, είπε στα μέλη της Ακαδημίας: «Ευχαριστώ, αλλά μου το δώσατε για το λάθος έργο»!

ΤΡΙΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ, ΤΡΕΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ / WHAT’S UP, DOC? (1972) 94′ (21:00)

του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς

What's Up Doc

Τέσσερις ολόιδιες βαλίτσες, με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο ιδιαίτερης αξίας για τους ιδιοκτήτες τους, μπερδεύονται σε ένα ξενοδοχείο και αλλάζουν διαρκώς χέρια δημιουργώντας χάος… σε ολόκληρο το Σαν Φρανσίσκο! Η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του ’72 στις ΗΠΑ είναι μια εξωφρενική screwball κωμωδία που αποτίνει φόρο τιμής στα φιλμ του είδους από τα 30s όσο και στα επεισοδιακά Looney Tunes. Η Μπάρμπρα Στράιζαντ δεν ήταν ποτέ ξανά τόσο αστεία!

3 ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΝΔΟΡΑ / THREE DAYS OF THE CONDOR (1975) 117′ (23:00)

του Σίντνεϊ Πόλακ

Three Days Of the Condor

Πράκτορας της CIA επιστρέφει από lunch και βρίσκει όλους τους στενούς συνεργάτες του δολοφονημένους. Μόνος, σε μια πόλη στην οποία δεν ξέρει ποιον να εμπιστευτεί πια, προσπαθεί να ανακαλύψει τους ενόχους αλλά και να μείνει ζωντανός. Κλασικό post-Watergate πολιτικό θρίλερ μυστηρίου από έναν σπουδαίο σκηνοθέτη, με ακαταμάχητα λαμπερούς πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Φέι Ντάναγουεϊ. Προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερου μοντάζ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΝΥΧΤΩΣΕΙ / WAIT UNTIL DARK (1967) 108′ (21:00)

του Τέρενς Γιανγκ

Wait Until Dark

Μια γυναίκα που έχασε την όρασή της πρόσφατα τρομοκρατείται από τα μέλη συμμορίας που πιστεύουν πως στο διαμέρισμά της βρίσκεται κρυμμένη μια κούκλα με περιεχόμενο… μεγάλη δόση ηρωίνης. Ένα από τα διασημότερα θρίλερ της δεκαετίας του ’60, με ιδιαίτερα πειστική ερμηνεία από την Όντρεϊ Χέπμπορν, η οποία προτάθηκε για Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Η κλιμάκωση των τελευταίων οκτώ λεπτών έκανε τον Στίβεν Κινγκ να τη χαρακτηρίσει ως την πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών!

Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ / THE NIGHT OF THE HUNTER (1955) 92′ (23:00)

του Τσαρλς Λότον

The Night of The Hunter

Διεφθαρμένος αιδεσιμότατος, άρτι αφιχθείς από τη φυλακή, παντρεύεται μια αφελή χήρα με μοναδικό σκοπό να μάθει από τα ανήλικα παιδιά της πού έχει κρύψει τη λεία μιας ληστείας τραπέζης ο πατέρας τους. Η μοναδική σκηνοθετική απόπειρα στην καριέρα τού ηθοποιού Λότον εκπλήσσει ακόμη με τους εξπρεσιονιστικούς φωτισμούς του Στάνλεϊ Κορτέζ, τη σχεδόν θεατρική διάσταση των σκηνικών και τους ιδιαίτερα τονισμένους βιβλικούς συμβολισμούς. Σκηνή ανθολογίας η κατάβαση των παιδιών στο ποτάμι.

Info

12 - 18 Ιουλίου 2018

Ριβιέρα (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια).

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 21:00 & στις 23:00, με ελάχιστες εξαιρέσεις (λόγω διάρκειας του πρώτου φιλμ). Επιπλέον προβολή μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Γενική τιμή εισόδου: 6 ευρώ ή 10 ευρώ και για τις δύο προβολές ημερησίως.

