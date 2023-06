Wagner: Η αρχή και το τέλος μιας ανταρσίας στη Ρωσία, που δεν πρόλαβε να γίνει πραξικόπημα

Μια ανταρσία που δεν πρόλαβε να γίνει πραξικόπημα στη Ρωσία από την ομάδα Wagner έλαβε τέλος κατά τα φαινόμενα μετά την συμφωνία Λουκασένκο- Πριγκόζιν.

Σε ηχητικό μήνυμα ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι σταματά την προέλαση των στρατευμάτων της μισθοφορικής ομάδας της Wagner για να αποφύγει «ρωσική αιματοχυσία». Σε πληροφορίες της τελευταίας στιγμής από διεθνή μέσα αναφέρεται πως η συμφωνία περιελάβανε και έναν όρο προκειμένου να απομακρυνθεί το δίδυμο της ηγεσίας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή οι Σόιγκου και Γερασίμοφ, με τους οποίους είχε επανειλημμένως έρθει σε αντιπαράθεση ο Πριγκόζιν.

According to Russian State Media, Major Changes to the Leadership of the Russian Ministry of Defense including changes to the current Defense Minister, Sergei Shoigu and Army Chief of General Staff, Valery Gerasimov have reportedly been Agreed upon in order to Stop the March of… pic.twitter.com/PTKRMnGhX6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Wagner Group leader Prighozhin has just announced that they are halting their mobilisation towards Moscow!



The Wagner Group convoy is turning around and returning to military bases.#Russia #Wagner #Moscow #Prighozin #Putin pic.twitter.com/ac2pC6G738 — V (@V142100) June 24, 2023

Η ανοικτή ρήξη που κράτησε λιγότερο από ένα 24ωρο ξέσπασε από χθες το βράδυ ανάμεσα στην ιδιωτική στρατιωτική ομάδα Wagner και τη ρωσική στρατιωτική και πολιτική ηγεσία. Άπαντες αναρωτιούνται που μπορεί να οδηγήσει αυτή η «επαναστατική γυμναστική», η οποία μεταξύ άλλων μέτρησε και τα αντανακλαστικά της ρωσικής πολιτικής και πολεμικής μηχανής.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε η αποχώρηση των μαχητών της Wagner.

BREAKING:



The Wagner Group starts moving out of Rostov pic.twitter.com/wr4xuHnvDw — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε να συντρίψει μια ένοπλη ανταρσία, αφού ο αρχηγός της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Το χρονικό της εξέγερσης της Wagner

Ακολουθεί ένα σύντομο χρονικό των γεγονότων:

-Παρασκευή

Ο Πριγκόζιν δημοσιεύει ένα βίντεο που εντείνει τη διαμάχη του με την ανώτατη ρωσική στρατιωτική διοίκηση και για πρώτη φορά απέρριψε τις αβάσιμες δικαιολογίες της Μόσχας για εισβολή στην Ουκρανία.

Σε μια σειρά από αλλεπάλληλα ηχητικά μηνύματά του που δημοσιεύτηκαν στο Telegram, ο Πριγκόζιν αναφέρει περίπου στις 10 το βράδυ Παρασκευής ώρα Ελλάδας πως πλήγματα του ρωσικού στρατού προκάλεσαν «πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων» στις τάξεις της. Λέει πως ο ίδιος και οι 25.000 άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

Yevgeny Prigozhin speaking once again from the Southern Military District Headquarters in the City of Rostov-on-Don, stating that Wagner has Occupied all of the Military Installations across the City including the Airfield to insure that the Russian Air Force is Attacking the… pic.twitter.com/S3krmZqEg6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB απαντά ανοίγοντας ποινική υπόθεση για «ένοπλη εξέγερση» εναντίον του Πριγκόζιν. Ο Ρώσος Σεργκέι Σουροβίκιν κάλεσε τους μαχητές της Wagner να επιστρέψουν στους στρατώνες τους.

-Σάββατο

Ο Πριγκόζιν λέει ότι οι άντρες του έχουν περάσει τα σύνορα από την Ουκρανία στη Ρωσία. «Συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους». «Θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας», απειλεί. Μαχητές της Wagner εισέρχονται στη νότια ρωσική πόλη Ροστόφ, σύμφωνα με τον αρχηγό της οργάνωσης.

Ο Ρώσος γενικός εισαγγελέας Ίγκαρ Κρασνόφ ενημερώνει τον Πούτιν πως άρχισε να διενεργείται «ποινική έρευνα για την απόπειρα να οργανωθεί ένοπλη ανταρσία». Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ που γειτνιάζει με την Ουκρανία καλεί τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να «μείνουν στο σπίτι», καθώς γίνεται σαφές ότι οι δυνάμεις της Wagner έχουν καταλάβει τον έλεγχο της πόλης Ροστόφ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας εκδίδει ανακοίνωση καλώντας τους μαχητές της Wagner να εγκαταλείψουν τον Πριγκόζιν, λέγοντας ότι «εξαπατήθηκαν και παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια».

Μια ρωσική πηγή ασφαλείας λέει στο Reuters ότι μαχητές της Wagner έχουν πάρει τον έλεγχο όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην πόλη Βορόνεζ, περίπου 500 χιλιόμετρα, νότια της Μόσχας.

Ο Πούτιν κάνει τηλεοπτικό διάγγελμα δεσμευόμενος να συντρίψει αυτό που αποκαλεί ένοπλη ανταρσία. Κατηγορεί τον Πριγκόζιν για «προδοσία» και «πισώπλατη μαχαιριά».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ καλεί τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Πούτιν.

Η ναυσιπλοΐα στον ποταμό Μόσχοβα, που διασχίζει τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα, αναστέλλεται. Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα ανοίγουν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ.

Ο ηγέτης της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, σύμμαχος του Πούτιν, λέει ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Πριγκόζιν και να χρησιμοποιήσουν σκληρές μεθόδους εάν χρειαστεί. Αργότερα ο ίδιος αναφέρει ότι στέλνει τους άνδρες του σε «περιοχές έντασης» στη Ρωσία.

Ο Πριγκόζιν δηλώνει ότι οι μαχητές του δεν χρειάστηκε να ρίξουν ούτε μια σφαίρα για να καταλάβουν τον έλεγχο του αρχηγείου του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ. Ρώσοι στρατιώτες φέρονται να έχουν οργανώσει μία θέση μάχης με πολυβόλο όπλο στο νοτιοδυτικό άκρο της Μόσχας, σύμφωνα με την ρωσική καθημερινή επιχειρηματική εφημερίδα “Vedomosti”. Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Λιπέτσκ, που βρίσκεται σε απόσταση 420 χλμ. νότια της Μόσχας, κάλεσαν σήμερα τους κατοίκους της περιφέρειας να μείνουν στα σπίτια τους, μπροστά στην ανταρσία των μισθοφόρων της Wagner.

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας της Ρωσίας, SVR, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι αυτό που χαρακτήρισε ως μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και πυροδότησης ενός αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου απέτυχε.

-Η αντίδραση της Ευρώπης

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας εκδίδουν ανακοινώσεις λέγοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Ρωσία.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρει ότι είχε επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της G7. Ο Πούτιν έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εκφράζει την υποστήριξή του στη ρωσική ηγεσία.

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα ανοίγουν πυρ εναντίον μιας στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner που έχουν ήδη φτάσει στη μέση της διαδρομής προς τη Μόσχα σε μια αστραπιαία προέλαση μετά την κατάληψη του Ροστόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι «η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής» και ότι όσο περισσότερο η Μόσχα διατηρεί τα στρατεύματά της και τους μισθοφόρους της στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο χάος θα προκαλείται στη Ρωσία. Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι θα παραμείνει σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους των ΗΠΑ, καθώς η κατάσταση στη Ρωσία εξελίσσεται.

Και κάπου εκεί έγινε γνωστή η συμφωνία Λουκασένκο- Πριγκόζιν και ήδη έχει ξεκινήσει η αποχώρηση των δυνάμεων των μισθοφόρων από πόλεις όπως το Ροστόφ.

Jednostki PKW Wagner wyjeżdżają z Rostowa do stałych punktów rozmieszczenia na Ukrainie.#Rosja #Prigożyn pic.twitter.com/Nr8y70aaKq — Miron64🇵🇱 (@Miron644) June 24, 2023

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP-dpa-Anadolu-Xinhua