Σε ύφεση η φωτιά στην Ανατολική Αττική: Μεγάλη καταστροφή και καμένα σπίτια

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στις φωτιές στην Ανατολική Αττική και στην Ηλεία, καθώς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βρίσκονται πλέον σε ύφεση, ύστερα από ολονύχτια μάχη των επίγειων δυνάμεων που συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση διάσπαρτων εστιών.

Η φωτιά στην Κερατέα, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, άφησε πίσω της έναν νεκρό, κατεστραμμένες κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Οι πυροσβέστες, μαζί με εθελοντές, παρέμειναν επί ποδός όλη τη νύχτα, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία του μετώπου, ενώ οι ισχυροί άνεμοι - που δυσχέραναν το έργο τους -αναμένονται και σήμερα. Η καταγραφή των ζημιών σε κινητή και ακίνητη περιουσία θα γίνει μετά την πλήρη κατάσβεση.

Σήμερα Σάββατο, νωρίς το πρωί, εκδηλώθηκε νέα εστία στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου, όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, κατορθώνοντας να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο. Μέσω του 112, δόθηκε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους των οικισμών Αγ. Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι, με κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και στους κατοίκους του Χάρβαλου Κερατέας προς Ανάβυσσο.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, ενώ στο πεδίο παραμένουν 264 πυροσβέστες, δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 79 οχήματα, δεκάδες εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής, υπό τον συντονισμό του κινητού επιχειρησιακού κέντρου «Όλυμπος».

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Από την Κερατέα έως την Παλαιά Φώκαια

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 14:00 στο Μανούτσο Κερατέας και, λόγω θυελλωδών ανέμων, επεκτάθηκε σε αγροτικές, δασικές εκτάσεις και οικισμούς, φτάνοντας μέχρι τα όρια της Παλαιάς Φώκαιας. Ένας 76χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε πλινθόκτιστη κατασκευή κοντά στην περιοχή έναρξης της φωτιάς, στο Τογάνι Κερατέας.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει πραγματοποιήσει 385 απεγκλωβισμούς πολιτών, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διευκολύνουν την απομάκρυνση κατοίκων. Το Λιμενικό έχει διαθέσει τρία πλωτά σκάφη στην ακτογραμμή της Παλαιάς Φώκαιας για τυχόν θαλάσσια εκκένωση. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, με 12 ασθενοφόρα, δύο κινητές μονάδες και δύο μοτοσικλέτες άμεσης επέμβασης.

Από χθες Παρασκευή, το μεσημέρι έχουν σταλεί πολλαπλά μηνύματα εκκένωσης μέσω του 112, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τους οικισμούς Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Η σημερινή μέρα αναμένεται δύσκολη, καθώς ισχύει Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

