Η Τουρκία κλείνει τα Δαρδανέλια λόγω δασικών πυρκαγιών

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Τουρκία

Φωτ: EPA, αρχείου
Η Τουρκία έκλεισε προσωρινά το στενό των Δαρδανελίων για τη ναυσιπλοΐα, καθώς μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στη βορειοδυτική χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Η διεθνής θαλάσσια οδός έκλεισε προληπτικά, καθώς οι φλόγες πλησίασαν την πόλη της Τσανάκκαλε, όπου ορισμένοι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Η Πυροσβεστική έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ επιχειρούν και ειδικά πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

Τα Δαρδανέλια συνδέουν το Αιγαίο με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και, μαζί με τον Βόσπορο, αποτελούν κρίσιμη εμπορική αρτηρία μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σχεδόν 46.000 πλοία διέσχισαν τα Δαρδανέλια το 2024.

Τουρκία: Δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης «από αέρα και ξηρά» συνεχίζονταν, όπως ανέφερε την Παρασκευή ο περιφερειάρχης Τσανάκκαλε, μιλώντας στην εφημερίδα Turkiye Today.

Το κύριο αεροδρόμιο της πόλης παραμένει κλειστό για πολιτικές πτήσεις, ωστόσο εξακολουθεί να εξυπηρετεί αεροσκάφη πυρόσβεσης και έρευνας-διάσωσης.

Συνεχόμενο κύμα πυρκαγιών στη χώρα

Εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί φέτος το καλοκαίρι στην Τουρκία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε εκκένωση.  

Τον Ιούλιο, τουλάχιστον δέκα δασοπυροσβέστες και διασώστες έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην επαρχία Εσκίσεχιρ, στο κέντρο της χώρας.

Με πληροφορίες από BBC

