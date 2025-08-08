ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ κέρδισε προσωπικά από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας. Η χώρα ζητά από τον Βασιλιά Κάρολο συγγνώμη και αποζημιώσεις για το παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας στη δουλεία

φωτ.: Getty
φωτ.: Getty
H Γρενάδα ζητά συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η Γρενάδα δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειές της για συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο, μετά από νέα έρευνα που αποκάλυψε ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ αποκόμισε προσωπικά κέρδη από τη δουλεία στο νησί της Καραϊβικής.

Η έρευνα της ανεξάρτητης ερευνήτριας Desirée Baptiste δείχνει ότι ο Γεώργιος Δ΄, που βασίλεψε για μια δεκαετία μέχρι το 1830, έλαβε έσοδα από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας – ένα εύρημα που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει την πίεση προς τη μοναρχία να αντιμετωπίσει τις ιστορικές της σχέσεις με τη δουλεία.

Η Baptiste εντόπισε στο Εθνικό Αρχείο του Λονδίνου ένα έγγραφο του 1823-24 που αποδεικνύει πληρωμή £1.000 (περίπου £103.132 σημερινής αξίας) από δύο βασιλικές φυτείες στη Γρενάδα, όπου εργάζονταν εκατοντάδες σκλάβοι τον 18ο και 19ο αιώνα. Τα χρήματα κατέληξαν στον ιδιωτικό θησαυρό του Γεωργίου Δ΄, συμβάλλοντας στον «πολυτελή τρόπο ζωής» του.

Ο Arley Gill, επικεφαλής της Επιτροπής Αποζημιώσεων της Γρενάδας, δήλωσε: «Ξέραμε πάντα ότι η βασιλική οικογένεια κέρδισε από το δουλεμπόριο, αλλά τώρα που γνωρίζουμε ότι επωφελήθηκε άμεσα από τη Γρενάδα, ανανεώνουμε την απαίτησή μας – ακόμη πιο έντονα – για συγγνώμη και αποζημιώσεις».

Ο Βασιλιάς Κάρολος, σε ομιλία του το 2022, είχε εκφράσει «λύπη» για τη δουλεία και πέρσι αναγνώρισε τις «επίπονες πτυχές» του παρελθόντος της Βρετανίας, χωρίς να αναφερθεί απευθείας στις αποζημιώσεις. Ο Gill υποστήριξε ότι ο μονάρχης πρέπει να πάει πέρα από αόριστες εκφράσεις μεταμέλειας και να ζητήσει πλήρη συγγνώμη, καθώς «το αίμα είναι στα χέρια της βρετανικής βασιλικής οικογένειας».

Οι αποκαλύψεις, που επαληθεύτηκαν από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ και του University College London, δίνουν νέα ώθηση στις προσπάθειες να αφαιρεθεί ο Κάρολος από τον ρόλο του αρχηγού κράτους της Γρενάδας.

Η έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κίνημα για αποζημιώσεις λόγω δουλείας, ιδίως στην Καραϊβική και την Αφρική. Στην Καραϊβική, η Τζαμάικα έχει ήδη υποβάλει επίσημο αίτημα στον Βασιλιά Κάρολο για να εξετάσει νομικά αν η μεταφορά σκλάβων αποτελούσε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και αν η Βρετανία οφείλει αποζημίωση.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε συζήτηση για το θέμα, δηλώνοντας πέρσι ότι «δεν πληρώνουμε αποζημιώσεις».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΛΟΑΤΚΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΡΑΙΒΙΚΗ

Διεθνή / Ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ στην Καραϊβική χαιρετίζουν την ιστορική απόφαση δικαστηρίου που καταργεί νόμους της αποικιακής εποχής

«Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση» καθώς το ανώτατο δικαστήριο της Ανατολικής Καραϊβικής κρίνει αντισυνταγματικούς τους νόμους στην Αγία Λουκία για την ομοφυλοφιλική ερωτική επαφή
LIFO NEWSROOM
Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου επωφελήθηκε από τη δουλεία και ήταν καταφύγιο για θεωρίες της λευκής υπεροχής

Διεθνή / Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου επωφελήθηκε από τη δουλεία και ήταν καταφύγιο για θεωρίες της λευκής υπεροχής

Έρευνα αποκαλύπτει ότι ένα από τα παλαιότερα και πιο διάσημα πανεπιστήμια της Βρετανίας είχε «υπερβολικά μεγάλο» ρόλο στη δημιουργία ρατσιστικών επιστημονικών θεωριών, σύμφωνα με έρευνα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY
Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε τη πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Διεθνή / Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024
LIFO NEWSROOM
Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Διεθνή / Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την «Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης», με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών πολέμου και την υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει νέους διαδρόμους στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ο σεκταρισμός και η βία επιστρέφουν υπό την ηγεσία του σουνίτη τζιχαντιστή Αχμέτ αλ Σαράα

Διεθνή / Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Μετά την πτώση Άσαντ, η Συρία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα σεκταριστικής βίας - Η ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα αμφισβητείται, καθώς οι ελπίδες για ενότητα δίνουν τη θέση τους στον θρησκευτικό διχασμ
LIFO NEWSROOM
 
 