ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα

Η ενοικίαση για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα ξεκινά από 30 ευρώ την ημέρα, ενώ σε δημοφιλή θέρετρα, όπως η Καλλίπολη στην Απουλία, το κόστος αγγίζει τα 90 ευρώ.

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα Facebook Twitter
Οργανωμένη παραλία στην Ιταλία / Φωτογραφία: Unsplash
0

Οι Ιταλοί φαίνεται να απομακρύνονται φέτος από τις ιδιωτικές παραλίες, εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας για τις υψηλές τιμές που επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες παραθαλάσσιων θερέτρων.

Η ενοικίαση καμπινών και ομπρελών, συνήθως στην ίδια τοποθεσία κάθε καλοκαίρι, αποτελεί διαχρονική συνήθεια στην ιταλική κουλτούρα των διακοπών. Ωστόσο, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με αισθητή πτώση στον αριθμό των παραθεριστών, καθώς τα ιδιωτικά θέρετρα στις δύο μεγάλες ακτογραμμές της χώρας κατέγραψαν μείωση επισκεπτών κατά 15% έως 25% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Η μεγαλύτερη πτώση παρατηρείται τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες κοντά σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη, εξακολουθούν να είναι πολυσύχναστες. Όσοι τις επισκέπτονται, ωστόσο, ξοδεύουν λιγότερα σε φαγητό και ποτό.

Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

Ο Φαμπρίτσιο Λικορντάρι, πρόεδρος της Assobalneari Italia, απέδωσε την πτώση στο υψηλό κόστος ζωής και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης. «Ακόμα και με δύο μισθούς, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Είναι φυσικό τα πρώτα έξοδα που περικόπτονται να είναι αυτά για αναψυχή, ψυχαγωγία και διακοπές», δήλωσε στο πρακτορείο Ansa.

Η μείωση της προσέλευσης συμπίπτει και με τις αυξήσεις τιμών στα ιδιωτικά θέρετρα, καθώς και με την κριτική για την περιορισμένη πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες. Σύμφωνα με την καταναλωτική οργάνωση Altroconsumo, η ενοικίαση ξαπλώστρας κοστίζει κατά μέσο όρο 17% περισσότερο σε σχέση με πριν από τέσσερα χρόνια. Στο Λάτσιο, η ενοικίαση για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα ξεκινά από 30 ευρώ την ημέρα, ενώ σε δημοφιλή θέρετρα, όπως η Καλλίπολη στην Απουλία, το κόστος αγγίζει τα 90 ευρώ.

Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

Ο ηθοποιός Αλεσάντρο Γκάσμαν άναψε φωτιές στη δημόσια συζήτηση, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφία άδειας παραλίας και σχολιάζοντας: «Ίσως οι υπερβολικές τιμές και η οικονομική κατάσταση ωθούν τους Ιταλούς στις ελεύθερες παραλίες. Χαμηλώστε τις τιμές και ίσως η σεζόν βελτιωθεί».

Από την πλευρά του, ο Μαουρίτσιο Ρουστινιόλι, πρόεδρος της FIBA (Ιταλική Ομοσπονδία Παραθαλάσσιων Θερέτρων), υποστήριξε ότι οι αυξήσεις είναι μικρές και ότι οι επισκέπτες επωφελούνται από παροχές όπως ασφάλεια και ναυαγοσώστες.

Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

Η ένωση καταναλωτών Codacons κατηγόρησε τους ιδιοκτήτες παραλιών για «κροκοδείλια δάκρυα», υποστηρίζοντας ότι οι τιμές καθιστούν την επίσκεψη σε ιδιωτικά θέρετρα πολυτέλεια.

Την ίδια στιγμή, ορεινές περιοχές -και ιδιαίτερα οι Δολομίτες- καταγράφουν άνοδο επισκεπτών, με ορισμένες να ανησυχούν για υπερτουρισμό. Όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν τις διακοπές στο βουνό, εν μέρει για να αποφύγουν τα ολοένα και πιο ζεστά καλοκαίρια, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero.

Οι Ιταλοί εγκαταλείπουν τις οργανωμένες παραλίες λόγω ακρίβειας: Από 30 έως 90 ευρώ η ομπρέλα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Unsplash

Με πληροφορίες από Guardian

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Διεθνή / Άδειες παραλίες στην Ιταλία: Γιατί οι Ιταλοί εγκαταλείπουν το καλοκαίρι στη θάλασσα

Από το Λάτσιο μέχρι το Σαλέντο και την Τοσκάνη, οι παραθαλάσσιες περιοχές βιώνουν πτώση της τουριστικής κίνησης. Πού οφείλεται η κρίση και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Marketplace για απαχθέντα παιδιά: Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία»

Διεθνή / Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία», σε ένα φρικώδες «marketplace» για απαχθέντα παιδιά

Ο «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και εξωτερικά χαρακτηριστικά - Τα παιδιά έχουν ταμπέλες όπως «υπάκουο», «ήρεμο» και «πειθαρχημένο»
LIFO NEWSROOM
Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
 
 