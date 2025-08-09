Κόρδοβα: Μεγάλη φωτιά στο ιστορικό τέμενος – καθεδρικό ναό της πόλης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ιστορικό τέμενος και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Μαρία Βεγίδο, ανακοίνωσε ότι η φωτιά «σβήστηκε» και ότι το μνημείο «σώθηκε», χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής. «Η φωτιά έχει πλέον σβήσει και ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη τυχόν αναζωπύρωσης», ανέφερε ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

🔴🕌 Incendi a la Mesquita de Còrdova: una hora de foc i commoció a la ciutat



🔥🚒 L'incendi ha començat a un quart de deu



🔗 https://t.co/mTS9wFAYuc pic.twitter.com/ftqN7CkbA5 — ElNacional.cat (@elnacionalcat) August 8, 2025

H πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχάνημα καθαρισμού που πήρε φωτιά περίπου στις 21:00 τοπική ώρα. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από τα τείχη του μνημείου, το οποίο το 2024 προσέλκυσε περισσότερους από δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

#LoÚltimo | La Mezquita-catedral de Córdova, España, se incendió a la altura de la Puerta de San José que data del siglo X y restaurado en 2017.



La mezquita, considerada Patrimonio de la Humanidad, inició a construirse en el año 784 y se modificó durante más de dos siglos. pic.twitter.com/Nvtu7w542v — Pleno Informativo (@PlenoInfoSV) August 8, 2025

Το τέμενος - καθεδρικός ναός της Κόρδοβας αποτελεί εμβληματικό δείγμα ισλαμικής και χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα, στη θέση πρώην χριστιανικού ναού, και επεκτάθηκε σε διαδοχικές φάσεις. Μετά τη χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και εμπλουτίστηκε με καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως το εντυπωσιακό κεντρικό παρεκκλήσι του 16ου αιώνα.

Incendi a la mesquita de Còrdova pic.twitter.com/9s6r9W7pBM — Eva García (@EvaGarc14446704) August 8, 2025



