Κόρδοβα: Μεγάλη φωτιά στο ιστορικό τέμενος – καθεδρικό ναό της πόλης

H πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχάνημα καθαρισμού αλλά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Κόρδοβα: Μεγάλη φωτιά στο ιστορικό τέμενος – καθεδρικό ναό της πόλης
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο ιστορικό τέμενος και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 

Ο δήμαρχος της πόλης, Χοσέ Μαρία Βεγίδο, ανακοίνωσε ότι η φωτιά «σβήστηκε» και ότι το μνημείο «σώθηκε», χάρη στην άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της πυροσβεστικής. «Η φωτιά έχει πλέον σβήσει και ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη τυχόν αναζωπύρωσης», ανέφερε ο δήμαρχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

H πυρκαγιά προκλήθηκε από μηχάνημα καθαρισμού που πήρε φωτιά περίπου στις 21:00 τοπική ώρα. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνονται από τα τείχη του μνημείου, το οποίο το 2024 προσέλκυσε περισσότερους από δύο εκατομμύρια επισκέπτες.

Το τέμενος - καθεδρικός ναός της Κόρδοβας αποτελεί εμβληματικό δείγμα ισλαμικής και χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Χτίστηκε από τους Ομεϋάδες εμίρηδες και χαλίφηδες μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα, στη θέση πρώην χριστιανικού ναού, και επεκτάθηκε σε διαδοχικές φάσεις. Μετά τη χριστιανική ανακατάκτηση το 1236, καθαγιάστηκε ως καθεδρικός ναός και εμπλουτίστηκε με καθολικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως το εντυπωσιακό κεντρικό παρεκκλήσι του 16ου αιώνα.

 
 
 


 

