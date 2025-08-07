Μήνυση «μαμούθ» κατά της Booking.com από 10.000 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία

Περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν κινηθεί νομικά κατά της Booking.com, κατηγορώντας την πλατφόρμα ότι χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά για να τους επιβάλει άδικες εμπορικές πρακτικές επί δύο δεκαετίες.

Η αγωγή υποβάλλεται από την Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ της Ευρώπης (Hotrec), σε συνεργασία με 30 εθνικές ενώσεις ξενοδόχων, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας. Η προθεσμία για συμμετοχή στην ομαδική αγωγή παρατάθηκε έως τις 29 Αυγούστου, λόγω της υψηλής συμμετοχής.

Σύμφωνα με την Hotrec, το νομικό μέτωπο διεκδικεί αποζημιώσεις για την περίοδο 2004–2024, λόγω της χρήσης ρήτρας «καλύτερης τιμής» (best price clause) από την Booking.com, η οποία απαγόρευε στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες ή ακόμη και στις δικές τους ιστοσελίδες.

«Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υπέφεραν για χρόνια από άδικους όρους και υπερβολικές χρεώσεις. Ήρθε η ώρα να σταθούμε ενωμένοι και να απαιτήσουμε δικαίωση», δήλωσε ο πρόεδρος της Hotrec, Αλέξανδρος Βασιλικός.

Η αγωγή βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ECJ) από το 2024, που έκρινε ότι οι ρήτρες της Booking.com παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Η Booking.com απάντησε χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις της Hotrec «λανθασμένες και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει λάβει ακόμα επίσημη ειδοποίηση για την αγωγή. Υποστήριξε επίσης ότι οι ρήτρες δεν κρίθηκαν παράνομες, αλλά ότι η εφαρμογή τους πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η πολιτική της βοηθά τα ξενοδοχεία να αυξήσουν την κερδοφορία τους, επικαλούμενη έρευνα όπου το 74% των ξενοδόχων δήλωσε ότι η Booking.com αύξησε τις κρατήσεις τους και μείωσε το κόστος απόκτησης πελατών.

Ωστόσο, πολλοί στον κλάδο διαφωνούν. Η Βερονίκ Σιγκέλ, πρόεδρος του ξενοδοχειακού τομέα της γαλλικής ένωσης Umih, δήλωσε: «Η Booking αύξησε προοδευτικά τις προμήθειές της, περιορίζοντας τα περιθώρια κέρδους των ξενοδόχων. Από 100 ευρώ που πληρώνει ο πελάτης, το ξενοδοχείο λαμβάνει μόλις 75 ευρώ.»

Παρότι οι εντάσεις εντείνονται, πολλά ξενοδοχεία θεωρούν ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν την Booking.com, λόγω της διαδικτυακής προβολής που τους προσφέρει.

Έρευνα του Hotrec και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Ελβετίας έδειξε ότι το Booking Holdings κατείχε το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς το 2024, αυξάνοντας το μερίδιό του από 68,4% το 2019.

Ο καθηγητής Ρούπρεχτ Ποντσουν από το Πανεπιστήμιο Χάινριχ Χάινε χαρακτήρισε την Booking.com «κλασικό παράδειγμα ψηφιακής πλατφόρμας που κυριάρχησε σε έναν ολόκληρο κλάδο». «Η υπόθεση είναι μια επανάσταση των ξενοδόχων που λένε: "Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με εμάς"», σχολίασε.

Με πληροφορίες από Guardian