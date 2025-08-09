ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία», σε ένα φρικώδες «marketplace» για απαχθέντα παιδιά

Ο «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και εξωτερικά χαρακτηριστικά - Τα παιδιά έχουν ταμπέλες όπως «υπάκουο», «ήρεμο» και «πειθαρχημένο»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Marketplace για απαχθέντα παιδιά: Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία» Facebook Twitter
Φωτ: Χ
0

Οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στις κατεχόμενες περιοχές της Λουχάνσκ στην Ουκρανία δημιούργησαν μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με 294 ανήλικους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και παρουσιάζονται ως διαθέσιμοι για υιοθεσία ή αναδοχή.

Όπως μεταδίδει το Euronews, o «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και χαρακτηριστικά εμφάνισης, όπως χρώμα ματιών και μαλλιών, ενώ τα περιγράφει με όρους που θυμίζουν αγγελίες κατοικιδιών, όπως «υπάκουο», «ήρεμο», «ευγενικό με τους ενήλικες», «πειθαρχημένο» ή «εκτελεί αξιόπιστα τις εργασίες». Στη βάση μπορεί κανείς να επιλέξει και τη μορφή κηδεμονίας που προτιμά, δηλαδή υιοθεσία ή αναδοχή.

Σύμφωνα με τον Μίκολα Κουλέμπα, επικεφαλής της οργάνωσης Save Ukraine, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν στη Λουχάνσκ πριν την κατάληψή της από τις ρωσικές δυνάμεις και είχαν ουκρανική υπηκοότητα. «Οι γονείς κάποιων δολοφονήθηκαν από τις αρχές κατοχής, ενώ άλλα απέκτησαν ρωσικά έγγραφα για να νομιμοποιηθεί η απαγωγή τους», τόνισε.

Ο Κουλέμπα υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2014, μετά την πρώτη εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία και τμήματα του Ντονέτσκ και της Λουχάνσκ, και έκτοτε έχει γίνει συστηματική. «Στην αρχή προσπαθούσαν να κρύψουν τα ίχνη τους, κλείνοντας μητρώα και σβήνοντας αναφορές. Τώρα δεν μπαίνουν καν στον κόπο — τα ορφανά της Ουκρανίας εκτίθενται σαν προϊόντα σε διαδικτυακή αγορά».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το σύστημα «κρατικά υποστηριζόμενο εμπόριο παιδιών» και προειδοποίησε ότι τα ανήλικα διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, από σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων μέχρι παράνομη υιοθεσία και αφαίρεση οργάνων.

Εξαναγκαστική μεταφορά χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει τεκμηριώσει την εξαναγκαστική μεταφορά άνω των 19.500 παιδιών στη Ρωσία, γνωρίζοντας την ακριβή τοποθεσία τους. Μόλις 1.350 έχουν επιστρέψει, με τη μεσολάβηση τρίτων χωρών όπως το Κατάρ, η Νότια Αφρική και το Βατικανό.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), η απαγωγή παιδιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έγγραφα του Κρεμλίνου, με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022, περιέγραφαν σχέδιο απομάκρυνσης παιδιών από ορφανοτροφεία σε κατεχόμενες περιοχές της Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, υπό το πρόσχημα «ανθρωπιστικών εκκενώσεων».

Κατά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η ουκρανική αντιπροσωπεία παρέδωσε στη ρωσική πλευρά λίστα με 339 παιδιά, ζητώντας την επιστροφή τους. Ο επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τόνισε ότι η επιστροφή τους αποτελεί βασικό όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, απέρριψε το αίτημα, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «σκηνοθετεί σόου για να συγκινήσει τους Ευρωπαίους» και διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει «πού βρίσκεται κάθε παιδί» της λίστας.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία εξαντλεί τα αποθέματα όπλων της: Εξαρτάται πλέον από Βόρεια Κορέα και Κίνα

Διεθνή / Η Ρωσία εξαντλεί τα αποθέματα όπλων της: Εξαρτάται πλέον από Βόρεια Κορέα και Κίνα

Ανάλυση αποκαλύπτει ότι η Ρωσία έχει εξαντλήσει τα σοβιετικά αποθέματα όπλων και στρέφεται σε Βόρεια Κορέα και Κίνα για πυρομαχικά και εξαρτήματα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία;
LIFO NEWSROOM
Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στην Aeroflot από το «σιωπηλό κοράκι», ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Διεθνή / Ρωσία: Κυβερνοεπίθεση στην Aeroflot από το «σιωπηλό κοράκι», ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Δήλωση που φέρεται να έκανε ομάδα χάκινγκ η οποία αποκαλείται Silent Crow ανέφερε πως διενήργησε την επιχείρηση από κοινού με μια λευκορωσική ομάδα που αποκαλείται Cyberpartisans BY, και τη συνέδεσε με τον πόλεμο στην Ουκρανία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Διεθνή / Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΕ για τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών, απειλώντας το σχέδιο της Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο έως το 2027
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Διεθνή / Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Πάνω από 60 χώρες αντιδρούν στους νέους δασμούς Τραμπ, που φτάνουν το 41% - Οι αυξήσεις πυροδοτούν φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας και ένταση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
 
 