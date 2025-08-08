ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Labubu-mania: Διαρρήκτες έκλεψαν viral κούκλες αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο Λος Άντζελες

Οι διαρρήκτες αγνόησαν τα υπόλοιπα προϊόντα του καταστήματος και επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις κούκλες Labubu

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Labubu-mania: Διαρρήκτες έκλεψαν viral κούκλες αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο Λος Άντζελες Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η δημοφιλία των συλλεκτικών κουκλών Labubu, που έχουν γίνει παγκόσμιο trend χάρη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως έχει προκαλέσει όχι μόνο φρενίτιδα στους θαυμαστές αλλά και το ενδιαφέρον εγκληματιών.

Στο Λος Άντζελες, ομάδα διαρρηκτών έκλεψε δεκάδες κούκλες μεγάλης αξίας από κατάστημα, σε περιστατικό που οι ιδιοκτήτες χαρακτηρίζουν στοχευμένη κλοπή.

«Πήραν πολλά, ίσως γύρω στα 30.000 δολάρια ή και παραπάνω σε εμπόρευμα», δήλωσε στο τοπικό κανάλι ABC News 7 η Τζοάνα Αβεντάνο, συνιδιοκτήτρια του One Stop Sales. «Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να φτάσουμε ως εδώ και ήρθαν, και έτσι απλά, τα πήραν όλα. Είναι πραγματικά τραγικό».

Στοχευμένη κλοπή

Η Αβεντάνο ανέφερε ότι οι διαρρήκτες αγνόησαν τα υπόλοιπα προϊόντα του καταστήματος και επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις κούκλες Labubu, υποστηρίζοντας ότι η διάρρηξη ήταν προσχεδιασμένη.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα ύποπτο φορτηγάκι ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα το βράδυ της Τρίτης, ενώ υποψιάζεται ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τον λογαριασμό του καταστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προηγούμενη μόλις ημέρα, η επιχείρηση είχε ανακοινώσει νέα παραλαβή Labubu, προϊόν που εξαντλείται πολύ γρήγορα.

Το κατάστημα στην περιοχή Λα Πουέντε, στην ανατολική κομητεία του Λος Άντζελες, ανήρτησε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται τέσσερα άτομα να κλέβουν το περιζήτητο εμπόρευμα.

Η έρευνα των αρχών

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για τη διάρρηξη στις 1:29 τα ξημερώματα της Τετάρτης και ότι η υπόθεση διερευνάται.

«Κλάπηκαν αρκετά κουτιά με κούκλες Labubu, αξίας περίπου επτά χιλιάδων δολαρίων», αναφέρει ανακοίνωση που επικαλείται το NBC News. Δεν είναι σαφές πόσες κούκλες ακριβώς εκλάπησαν, καθώς η αξία τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την τιμή πώλησης ή μεταπώλησης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα Toyota Tacoma, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο μετά τη διάρρηξη.

Labubu: Τιμές στα ύψη και μαύρη αγορά

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καταστήματος, οι κούκλες Labubu πωλούνταν έως και 500 δολάρια η μία. Η υψηλή ζήτηση έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών στη δευτερογενή αγορά, με μεταπωλητές να ζητούν χιλιάδες δολάρια για σπάνια κομμάτια. Η ζήτηση έχει δημιουργήσει και μια ακμάζουσα μαύρη αγορά με απομιμήσεις.

Labubu-mania: Διαρρήκτες έκλεψαν viral κούκλες αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο Λος Άντζελες Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Τα Labubu κατασκευάζονται και διατίθενται αποκλειστικά από την κινεζική εταιρεία Pop Mart και η δημοτικότητά τους εκτοξεύτηκε όταν φωτογραφήθηκαν με αυτά διάσημες όπως η Ριάνα και η Λίσα από το κορεατικό συγκρότημα BlackPink. Πολλοί θαυμαστές τα κρεμούν σε τσάντες ή σακίδια ως εκκεντρικό fashion statement.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Διεθνή / Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΕ για τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών, απειλώντας το σχέδιο της Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο έως το 2027
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Διεθνή / Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Πάνω από 60 χώρες αντιδρούν στους νέους δασμούς Τραμπ, που φτάνουν το 41% - Οι αυξήσεις πυροδοτούν φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας και ένταση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει το μεγαλύτερο δίκτυο κέντρων κράτησης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ, με στρατιωτικές βάσεις όπως το Fort Bliss να μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις για χιλιάδες κρατουμένους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
LIFO NEWSROOM
«Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Ανάλυση / «Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Πώς Τουρκία και Ρωσία ισορροπούν ανάμεσα σε συνεργασία και ανταγωνισμό, επεκτείνοντας την επιρροή τους από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αρκτική
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
H Γρενάδα ζητά συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Διεθνή / H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ κέρδισε προσωπικά από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας. Η χώρα ζητά από τον Βασιλιά Κάρολο συγγνώμη και αποζημιώσεις για το παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας στη δουλεία
ΦΩΤ.: GETTY
Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY
Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε τη πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Διεθνή / Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024
LIFO NEWSROOM
Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Διεθνή / Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την «Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης», με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών πολέμου και την υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει νέους διαδρόμους στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου
LIFO NEWSROOM
 
 