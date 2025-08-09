ΕΛΛΑΔΑ
Το «αντίο» του Κώστα Σαμαρά στην αδελφή του Λένα: «Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;»

Ο Κώστας Σαμαράς δημοσιοποίησε μία ανάρτηση αποχαιρετισμού στην αδελφή του που πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λένα Σαμαρά / Φωτογραφία: NDP Photos
0

Με λόγια βαθιάς οδύνης και μια κοινή τους φωτογραφία, ο Κώστας Σαμαράς, γιος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αποχαιρέτησε την αδελφή του, Λένα, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς.

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί, ο ένας να στηρίζει τον άλλον… Δεν θα φύγεις ποτέ… Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω, Λενάκι μου», έγραψε συγκινημένος.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 13:00 στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένεια Σαμαρά, αντί στεφάνων, απευθύνει έκκληση σε όσους το επιθυμούν να στηρίξουν κοινωφελείς φορείς και δομές, όπως θα επιθυμούσε η ίδια. 

