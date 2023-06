Πριγκόζιν για Wagner: Αναστρέφουμε τα στρατεύματά μας

Μεγάλα διεθνή μέσα επιβεβαιώνουν ότι ο επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, σταματά την προέλαση των μισθοφόρων της ρωσικής ομάδας μετά την διαμεσολάβηση Λουκασένκο.

Σε ηχητικό μήνυμα, που επικαλούνται τα διεθνή ΜΜΕ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δήλωσε ότι σταματά την προέλαση των στρατευμάτων της μισθοφορικής ομάδας της Wagner για να αποφύγει «ρωσική αιματοχυσία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικότερα η υπηρεσία Τύπου του Λευκορώσου προέδρου ανέφερε ότι «οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν όλη την ημέρα».

«Σήμερα το πρωί, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον Λευκορώσο ομόλογό του για την κατάσταση στη νότια Ρωσία με την στρατιωτική ομάδα Wagner. Οι αρχηγοί των δύο κρατών συμφώνησαν σε κοινές ενέργειες. Ως συνέχεια των συμφωνιών, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, αφού διευκρίνισε επιπλέον την κατάσταση μέσω των δικών του διαύλων, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας πραγματοποίησε συνομιλίες με τον επικεφαλής της Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η παεραιτέρω μετακίνηση των ενόπλων της ομάδας Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναφέρεται μάλιστα πως η συμφωνία είναι «μια απολύτως κερδοφόρα και αποδεκτή επιλογή για την επίλυση της κατάστασης με εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wagner».

