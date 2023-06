Ζελένσκι για Πούτιν-Πριγκόζιν: «Κανένα ψέμα δεν μπορεί να κρύψει το χάος της Ρωσίας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ότι «κανένα ψέμα δεν μπορεί να κρύψει» το χάος της Ρωσίας και ότι η ένοπλη ανταρσία έδειξε την «πλήρη αδυναμία» στη χώρα, αναφορικά με τον «εμφύλιο» που ξέσπασε ανάμεσα στον Πούτιν και τον Πριγκόζιν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ζελένσκι ανέφερε πως «όποιος επιλέγει τον δρόμο του κακού καταστρέφει τον εαυτό του. Όποιος στέλνει φάλαγγες στρατευμάτων για να καταστρέψει τις ζωές μιας άλλης χώρας και δεν μπορεί να τους σταματήσει από το να φεύγουν και να προδίδουν όταν η ζωή αντιστέκεται. Όποιος τρομοκρατεί με πυραύλους και όταν καταρρίπτονται, ταπεινώνεται για να δεχτεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed.

»Όποιος απεχθάνεται τους ανθρώπους και ρίχνει εκατοντάδες χιλιάδες στον πόλεμο, για να οχυρωθεί τελικά στην περιοχή της Μόσχας από αυτούς που ο ίδιος όπλισε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ρωσία χρησιμοποιούσε την προπαγάνδα για να καλύψει την αδυναμία της και την ηλιθιότητα της κυβέρνησής της. Και τώρα υπάρχει τόσο μεγάλο χάος που κανένα ψέμα δεν μπορεί να το κρύψει. Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα πρόσωπο, το οποίο φοβίζει ξανά και ξανά για το έτος 1917, αν και δεν είναι σε θέση να οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό».

Στη συνέχεια επισήμανε τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει ο ρωσικός στρατός και το ρόλο που έχει η Ουκρανία να προστατεύσει την Ευρώπη από την εξάπλωση της ρωσικής επιρροής. «Η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής. Πλήρης αδυναμία. Και όσο περισσότερο η Ρωσία διατηρεί τα στρατεύματα και τους μισθοφόρους της στη γη μας, τόσο περισσότερο χάος, πόνο και προβλήματα θα έχει για τον εαυτό της αργότερα. Είναι επίσης προφανές. Η Ουκρανία είναι σε θέση να προστατεύσει την Ευρώπη από την εξάπλωση του ρωσικού κακού και χάους».

«Διατηρούμε την ανθεκτικότητα, την ενότητα και τη δύναμή μας. Όλοι οι διοικητές μας, όλοι οι στρατιώτες μας ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δόξα στην Ουκρανία!» κατέληξε το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

