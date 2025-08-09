Στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν για την Ουκρανία - Τι ζητά η Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα συναντηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, για να συζητήσουν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε ο κ. Τραμπ μέσω κοινωνικών δικτύων και επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, χαρακτηρίζοντας την επιλογή της Αλάσκας «αρκετά λογική» λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τη Ρωσία. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκληθεί και στη Ρωσία για πιθανή δεύτερη σύνοδο κορυφής. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουκρανία.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες αφότου ο κ. Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Εδώ μάχονται για εδάφη τρεισήμισι χρόνια. Πολλοί Ρώσοι έχουν πεθάνει, πολλοί Ουκρανοί έχουν πεθάνει. Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε κάποια πίσω, κάποια θα αλλάξουμε. Θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο», δήλωσε την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει πρόταση που θα επέτρεπε στη Ρωσία να διατηρήσει την Κριμαία και να αναλάβει πλήρως την περιοχή του Ντονμπάς, ενώ θα παραχωρούσε τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, τις οποίες κατέχει εν μέρει.

Νωρίτερα, η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει ότι ο κ. Πούτιν είχε παρουσιάσει παρόμοια πρόταση στον απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σε πρόσφατη συνάντηση στη Μόσχα.

Η στάση Κιέβου και συμμάχων για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Παραμένει αβέβαιο αν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της θα αποδέχονταν μια τέτοια συμφωνία, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε εδαφική παραχώρηση.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CBS ότι ο σχεδιασμός για τη συνάντηση της 15ης Αυγούστου παραμένει ρευστός και ότι ενδέχεται να υπάρξει συμμετοχή του κ. Ζελένσκι με κάποιον τρόπο.

Οι ρωσικές απαιτήσεις πριν τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Η Μόσχα, που κατέχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, ζητά την ανακήρυξη της Ουκρανίας σε ουδέτερο κράτος, τη δραστική μείωση του στρατού της, την εγκατάλειψη των σχεδίων ένταξης στο ΝΑΤΟ και την άρση των δυτικών κυρώσεων. Θέλει επίσης την αποχώρηση του ουκρανικού στρατού από τις τέσσερις μερικώς κατεχόμενες περιοχές στη νοτιοανατολική Ουκρανία και την αποστράτευση των δυνάμεων.

Τρεις γύροι απευθείας συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν οδηγήσει σε πρόοδο, με το Κίεβο να θεωρεί τις ρωσικές προϋποθέσεις ως de facto συνθηκολόγηση.

Παρά τις διαφορές, ο Τραμπ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν ειρήνη, ο πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη, και ο Ζελένσκι θέλει ειρήνη. Ο Ζελένσκι πρέπει να πάρει όλα όσα χρειάζεται για να υπογράψει κάτι και νομίζω ότι εργάζεται σκληρά γι’ αυτό».

Πρόσφατα, ο Τραμπ έδωσε στη Μόσχα προθεσμία έως τις 8 Αυγούστου να συμφωνήσει σε εκεχειρία ή να αντιμετωπίσει αυξημένες κυρώσεις, ωστόσο, η απειλή αυτή παραγκωνίστηκε από την ανακοίνωση της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο. Δεν υπήρξε καμία νέα ανακοίνωση κυρώσεων την Παρασκευή.

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία τον Φεβρουάριο, στην πρώτη απευθείας συνομιλία τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η τελευταία φορά που Αμερικανός πρόεδρος συνάντησε τον κ. Πούτιν ήταν το 2021, όταν ο Τζο Μπάιντεν είχε βρεθεί μαζί του στη Γενεύη.

Με πληροφορίες από BBC

