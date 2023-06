Explainer: Από μάγειρας, σφαγέας – Ποιος είναι ο μισθοφόρος που θέλει να αποκαθηλώσει τον Πούτιν;

Προ ημερών ο Γεβγκένι Πριγκόζιν αστειευόταν στο Politico ζητώντας να του δώσουν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35 και άλλα δυτικά όπλα, και σήμερα αποτελεί το Νο1 πρωταγωνιστή στην διεθνή σκηνή με την απόπειρα εξέγερσης της Wagner.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει διανύσει μια μοναδική πορεία, η οποία τον οδήγησε από τη φυλακή στον στενό κύκλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Και πλέον ο «βίος και η πολιτεία» του τον μετέτρεψαν σε εχθρό της ίδιας της ρωσικής κυβέρνησης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο νεαρός Γεβγκένι Πριγκόζιν καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ληστεία και πέρασε σχεδόν μια δεκαετία πίσω από τα κάγκελα. Αποφυλακίστηκε το 1990, την στιγμή που οι άνεμοι της αλλαγής έπνεαν δυνατά και η άλλοτε κραταιά Σοβιετική Ένωση κατέρρεε.

Με επιθετικές δημόσιες σχέσεις, αθυροστομία και συχνή παρουσία κοντά στις γραμμές του μετώπου, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του πολέμου στην Ουκρανία, έχοντας στρατολογήσει χιλιάδες Ρώσους κρατούμενους για να πολεμήσουν για την μισθοφορική ομάδα Wagner. Έχει διαπληκτιστεί ανοιχτά με το υπουργείο Άμυνας πολλάκις για τα στρατιωτικά σχέδια και τις προμήθειες πυρομαχικών.

Η Wagner διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στις ρωσικές στρατιωτικές δραστηριότητες πολύ πριν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία. Κατά την τελευταία δεκαετία, η μονάδα αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην εμπλοκή της Ρωσίας στη Συρία, όπου διεξάγεται ένας δεκαετής εμφύλιος πόλεμος. Τα ρωσικά κυβερνητικά στρατεύματα και οι μαχητές της Wagner βοήθησαν να στηριχθεί η κυβέρνηση του Μπασάρ Άσαντ. Σημαντικός παράλληλα είναι ο ρόλος της στην υποσαχάρια Αφρική αλλά και στη Λιβύη.

Γεβγκένι Πριγκόζιν: Από το «χαβαλέ» στο Politico στην «ανταρσία»

Ο διαβόητος Ρώσος πολέμαρχος Γεβγκένι Πριγκόζιν προ ημερών ζήτησε από το POLITICO βοήθεια για να εξοπλίσει τον ιδιωτικό του στρατό, την μισθοφορική ομάδα Wagner με μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σε ένα φωνητικό μήνυμα, με πολλές δόσεις σαρκασμού ζήτησε επίσης από τον δημοσιογράφο που του πήρε την συνέντευξη βοήθεια για την απόκτηση τυφεκίων ελεύθερου σκοπευτή αμερικανικής κατασκευής, πολυβόλων και εκτοξευτών χειροβομβίδων.

«Έχω ένα ακόμη αίτημα για εσάς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γεβγκένι Πριγκόζιν. «Λοιπόν, θέλω F-35. Αν είναι δυνατόν, όπως συζητήσαμε προηγουμένως, να αγοράσουμε προμήθειες μέσω της Νέας Ζηλανδίας. Μπορεί να χρειαστεί να ανεφοδιαστούν στη Χαβάη, αλλά δεν προβλέπω κάποιο πρόβλημα».

Όπως έγραψε το Politico η δήλωση του Γεβγκένι Πριγκόζιν φάνηκε σαν αστείο.

Ποιος είναι ο 62χρονος Γεβγκένι Πριγκόζιν και οι μνήμες Γκιουλέν

To προφιλ και ο ρόλος του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην ρωσική και τη διεθνή σκηνή κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι. Ενδιαφέρον έχει πως η προσωπικότητά του, αλλά και η εξέλιξη της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν θυμίζει σε πολλά ένα άλλο δίδυμο πρώην στενών συνεργατών και νυν ορκισμένων εχθρών, το δίδυμο Ερντογάν-Γκιουλέν.

Ο εξόριστος ιεροκήρυκας, ο οποίος κάποτε ήταν σύμμαχος του Ερντογάν και τώρα είναι ο υπ' αριθμόν ένα εχθρός του, αποτελεί εδώ και χρόνια τον αποδιοπομπαίο τράγο του καθεστώτος και «φάντασμα» της τουρκικής πολιτικής σκηνής. Ο Φετουλάχ Γκιουλέν, μουσουλμάνος ιεροκήρυκας, ζει από το 1999 απομονωμένος στα Ποκόνος, μια ορεινή και δασώδη περιοχή της Πενσιλβάνια στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Όσα διαδραματίζονται στην Τουρκία και έχουν αντικαθεστωτική χροιά αποδίδονται σε κυκλώματα «Γκιουλενιστών». Ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την απόπειρα του πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016 στην Τουρκία, μια σειρά από συλλήψεις, «εκκαθαρίσεις» και διώξεις ατόμων που χαρακτηρίζονται ως «Γκιουλενιστές» καταγράφονται ή…δεν καταγράφονται στην γειτονική μας χώρα. Το στράτευμα, η αστυνομία, τα ΜΜΕ, η δικαιοσύνη, και πολλοί άλλοι τομείς έχουν υποστεί ένα τεράστιο «λίφτινγκ» προκειμένου να...αποτινάξουν τον γκιουλενισμό.

Μπορεί ο Πριγκόζιν να μετατραπεί σε νέο Γκιουλέν;

Τι είπε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν;

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δημοσίευσε μια σειρά από οργισμένα βίντεο και ηχογραφήσεις στις οποίες κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ότι διέταξε την Παρασκευή να χτυπηθούν με ρουκέτες τα στρατόπεδα της Wagner στην Ουκρανία. Ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι τα στρατεύματά του θα τιμωρήσουν τώρα τον Σόιγκου με ένοπλη εξέγερση και προέτρεψε τον ρωσικό στρατό να μην προβάλει αντίσταση. «Δεν πρόκειται για στρατιωτικό πραξικόπημα, αλλά για πορεία δικαιοσύνης», δήλωσε ο Πριγκόζιν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση με ρουκέτες.

Η ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, η οποία αποτελεί μέρος των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών Ασφαλείας, τόνισε ότι θα διωχθεί με την κατηγορία της προτροπής σε ένοπλη εξέγερση. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας προέτρεψαν μάλιστα τους στρατιώτες της Wagner να συλλάβουν τον Πριγκόζιν και να αρνηθούν να ακολουθήσουν τις «εγκληματικές και προδοτικές εντολές» του.

Ποιο είναι το ιστορικό του Γεβγκένι Πριγκόζιν;

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν συνελήφθη για ληστεία και επίθεση το 1981 και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση. Μετά την αποφυλάκισή του, άνοιξε εστιατόριο στην Αγία Πετρούπολη τη δεκαετία του 1990. Υπό αυτή την ιδιότητα γνώρισε τον σημερινό πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τότε αντιδήμαρχο της πόλης.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν χρησιμοποίησε αυτή τη σχέση για να αναπτύξει μια επιχείρηση τροφοδοσίας και κέρδισε προσοδοφόρα συμβόλαια της ρωσικής κυβέρνησης που του χάρισαν το παρατσούκλι «ο σεφ του Πούτιν». Αργότερα επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και ενός διαβόητου «κυκλώματος τρολ» στο διαδίκτυο που οδήγησε στην παραπομπή του στις ΗΠΑ για ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016.

Τον Ιανουάριο, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν παραδέχθηκε ότι ίδρυσε, ηγήθηκε και χρηματοδότησε τη σκιώδη ομάδα Wagner.

Πού δραστηριοποιήθηκε η Wagner;

Η Wagner εθεάθη για πρώτη φορά εν δράσει στην ανατολική Ουκρανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης εκεί τον Απρίλιο του 2014, το διάστημα μετά την προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία. Η ομάδα του Γεβγκένι Πριγκόζιν ονομάστηκε Wagner από το ψευδώνυμο του πρώτου διοικητή της, Dmitry Utkin, απόστρατου αντισυνταγματάρχη των ειδικών δυνάμεων του ρωσικού στρατού. Σύντομα απέκτησε τη φήμη της εξαιτίας της βιαιότητας και της αδίστακτης συμπεριφοράς των μελών της.

Το προσωπικό της Wagner αναπτύχθηκε επίσης στη Συρία, όπου η Ρωσία υποστήριζε την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ Άσαντ στον εμφύλιο πόλεμο. Στη Λιβύη, πολέμησαν στο πλευρό των δυνάμεων του διοικητή Χαλίφα Χαφτάρ. Η ομάδα έδρασε επίσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Μάλι.

Ο Πριγκόζιν φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει την ανάπτυξη της Wagner στη Συρία και τις αφρικανικές χώρες για να εξασφαλίσει προσοδοφόρα συμβόλαια εξόρυξης ορυκτού (και όχι μόνο) πλούτου.

Πώς έχει επικρίνει ο Πριγκόζιν τον ρωσικό στρατό;

Στο «βιογραφικό» του Γεβγκένι Πριγκόζιν καταγράφεται μια μακροχρόνια διαμάχη της με τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, η οποία χρονολογείται από τη δημιουργία της ομάδας.

Τον Ιανουάριο ο Γεβγκένι Πριγκόζιν με αφορμή την κατάληψη της πόλης Σολεντάρ στην Ουκρανία, κατηγόρησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι προσπαθεί να κλέψει τη δόξα της Wagner. Έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι ο ρωσικός στρατός δεν προμήθευσε την Wagner με επαρκή πυρομαχικά για την κατάληψη του Μπαχμούτ και απείλησε να αποσύρει τους άνδρες του.

Στο στόχαστρό του έχουν βρεθεί τόσο ο Βαλέρι Γερασίμοφ, όσο και ο Σόιγκου με δριμεία κριτική, ενώ κατηγόρησε τους Ρώσους στρατιωτικούς ηγέτες για ανικανότητα. Τα συχνά παράπονά του είναι πρωτοφανή για το αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, στο οποίο μόνο ο Πούτιν θα μπορούσε να ασκήσει τέτοια κριτική.

Η άλλοτε σκιώδης φιγούρα του Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει αυξήσει πλέον όλο και περισσότερο το δημόσιο προφίλ του, καυχιέται σχεδόν καθημερινά για τις υποτιθέμενες νίκες της Wagner, ειρωνεύεται σαρδόνια τους εχθρούς του και διαμαρτύρεται για τους στρατιωτικούς επιτελείς της Ρωσίας.

Ερωτηθείς πρόσφατα σχετικά με μια σύγκριση του από τα μέσα ενημέρωσης με τον διαβόητο ιερωμένο Γκριγκόρι Ρασπούτιν, που απέκτησε μοιραία επιρροή στον στενό κύκλο του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας ισχυριζόμενος ότι είχε τη δύναμη να θεραπεύσει την αιμορροφιλία του γιου του, ο Πριγκόζιν ξεσπάθωσε: «Δεν σταματάω το αίμα, αλλά χύνω το αίμα των εχθρών της πατρίδας μας».

