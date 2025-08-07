Συγκινεί single dad που νίκησε τον καρκίνο και κέρδισε 1 εκατ. σε λοταρία - «Θέλω να πάω τα παιδιά μου στην Ελλάδα»

Συγκινεί η ιστορία του Πολ Χάρβεϊ ενός single dad που νίκησε τον καρκίνο και κέρδισε 1 εκατ. λίρες σε λοταρία.

Τα διεθνή πρακτορεία αναδημοσίευσαν βίντεο του 51χρονου single dad από το Νόρφολκ της Αγγλίας, να ανακοινώνει στο ένα από τα παιδιά του, ότι η οικογένειά τους έγινε πλουσιότερη κατά 1 εκατομμύριο λίρες και η αντίδρασή τους, έγινε viral.

Ο Χάρβεϊ οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε θεραπεία για καρκίνο του εντέρου και κέρδισε στη λοταρία EuroMillions. Με καταγωγή από την πόλη Άτλμπορο ο 51χρονος πατέρας δύο παιδιών, δεν είχε αντιληφθεί πως είχε κερδίσει μέχρι και μία εβδομάδα μετά την κλήρωση.

«Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά τα παιδιά μου είναι τα πάντα για μένα και πάντα έρχονται πρώτα», δήλωσε ο Χάρβεϊ, ο οποίος είναι πατέρας δύο εφήβων.

Ο κ. Χάρβεϊ πέρασε δύο χρόνια υποβαλλόμενος σε θεραπεία για καρκίνο του εντέρου, προτού αγοράσει ένα εισιτήριο για την κλήρωση της 4ης Ιουλίου του National Lottery. Όταν τελικά διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει, το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που χρειάστηκε να διασταυρώσει την πληροφορία.

«Νόμιζα ότι ήταν απάτη», είπε. «Ξαναδιάβασα το email και έψαξα στο Google τη γραμμή επικοινωνίας του National Lottery -οι αριθμοί ταίριαζαν. Τότε και μόνο τότε, άφησα τον εαυτό μου να ενθουσιαστεί».

Στο βίντεο, συγκινημένος ρώτησε τον γιο του: «Πόσους εκατομμυριούχους ξέρεις;».

Ο γιος του απάντησε «κανέναν, δεν έχω χρήματα» και ο πατέρας του αποκρίθηκε: «Τώρα έχεις». Το παιδί δεν πίστευε όσα άκουγε.

«Σκάσε, αστειεύεσαι, λες ψέματα» του είπε και ο Χάρβεϊ απάντησε: «Ο κ. Χάρβεϊ είπε ότι ο κ. Χάρβεϊ δεν είναι ψεύτης: "Στη ζωή μου, ένα εκατομμύριο λίρες, φίλε».

Στη συνέχεια, πήρε αγκαλιά τον γιο του ενθουσιασμένος και φανερά συγκινημένος.

«Θέλω να πάω τα παιδιά διακοπές στην Ελλάδα»

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τα χρήματα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρό του: να ταξιδέψει για πρώτη φορά στο εξωτερικό με τα παιδιά του. Η επιλογή του προορισμού δεν είναι τυχαία.

Με μεγάλο ενθουσιασμό για το πολυπόθητο οικογενειακό ταξίδι τους, ο 51χρονος εξήγησε γιατί επέλεξε την Ελλάδα: «Μιλάω άπταιστα ελληνικά και ανυπομονώ να το δείξω στα παιδιά. Έζησα 12 χρόνια στην Κύπρο όταν ήμουν νεότερος και θέλω πολύ να τους πάω σε εκείνα τα μέρη. Δεν έχουμε πάει ποτέ όλοι μαζί στο εξωτερικό, και θα ήθελα να τους πάω στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός από το ταξίδι, ο Χάρβεϊ σχεδιάζει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο για την κόρη του, η οποία μαθαίνει να οδηγεί, ενώ θέλει επίσης να στηρίξει και τα δύο παιδιά του στις τελευταίες φάσεις των σπουδών τους.

«Είμαι τόσο περήφανος για όσα έχουν ήδη καταφέρει στη ζωή τους», δήλωσε.

Όταν έφτασε η ώρα να μοιραστεί τα νέα, δεν άντεχε την αναμονή. «Ένιωθα ότι περνούσε αιώνας μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο για να τους το πω», είπε. Τελικά, βιντεοσκόπησε τη στιγμή που ανακοίνωσε στον γιο του ότι είχαν κερδίσει, με τους δυο τους να χοροπηδούν στην κουζίνα και να αγκαλιάζονται ενθουσιασμένοι.

«Αυτή η νίκη μας ανοίγει τόσες νέες δυνατότητες», πρόσθεσε. «Αλλά θέλω να το διαχειριστώ σωστά και να μη βιαστώ. Ακόμη δεν το πιστεύω».

Με πληροφορίες από BBC