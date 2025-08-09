Times Square: 17χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τρία άτομα

Από τα πυρά τραυματίστηκαν ένας 19χρονος στο δεξί πόδι, ένας 65χρονος στο αριστερό πόδι, καθώς και μια 18χρονη γυναίκα

Ένας 17χρονος συνελήφθη από την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) ως ύποπτος για τον πυροβολισμό τριών ατόμων στην Times Square, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1:20 π.μ., στη διασταύρωση της 44ης Οδού με την 7η Λεωφόρο, όταν – σύμφωνα με την αστυνομία – ο ανήλικος ενεπλάκη σε διαμάχη με έναν 19χρονο. Λίγο αργότερα ακολούθησαν πυροβολισμοί.

Από τα πυρά τραυματίστηκαν ένας 19χρονος στο δεξί πόδι, ένας 65χρονος στο αριστερό πόδι, καθώς και μια 18χρονη γυναίκα που υπέστη εκδορές στον λαιμό. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το κίνητρο της διαμάχης ούτε αν ο δράστης γνώριζε τα θύματα. Συνολικά ρίχτηκαν τρεις πυροβολισμοί, ενώ το όπλο κατασχέθηκε επί τόπου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται κατηγορίες σε βάρος του 17χρονου.

Με πληροφορίες από ABC News