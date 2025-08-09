Γιατί και ποιοι πετούν σεξουαλικά αξεσουάρ σε αγώνες γυναικείου μπάσκετ;

Πολλά παιχνίδια γυναικείου μπάσκετ διακόπηκαν τις τελευταίες ημέρες στις ΗΠΑ λόγω ρίψης σεξουαλικών αξεσουάρ στα γήπεδα, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό: Γιατί πετούν sex toys στο WNBA;

Δύο από τους υποκινητές εντοπίστηκαν αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες, ενώ η Εθνική Ομοσπονδία Μπάσκετ Γυναικών (WNBA) στις ΗΠΑ καταδίκασε έντονα τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη μιας ομάδας που συνδέεται με meme-coin φέρεται να ανέλαβαν την ευθύνη για ορισμένα από τα περιστατικά, στα οποία δονητές σε έντονα χρώματα εκτοξεύθηκαν στο γήπεδο ή στον πάγκο κατά τη διάρκεια των αγώνων. Οι παίκτριες και οι προπονητές εκφράζουν ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για το υπονοούμενο και την εχθρικότητα πίσω από τις ενέργειες αυτές.

Την Πέμπτη το βράδυ, ο αγώνας μεταξύ των Atlanta Dream και Chicago Sky διακόπηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, όταν ένα μωβ σεξουαλικό παιχνίδι πετάχτηκε από τις κερκίδες στο παρκέ. Παρότι άτομα στις εξέδρες ανακρίθηκαν, δεν υπήρξαν συλλήψεις. Η WNBA ξεκαθάρισε ότι όποιος οπαδός συλληφθεί να πετάει σεξουαλικά παιχνίδια θα αποκλείεται από το πρωτάθλημα και θα διώκεται ποινικά.

Ο ακριβής αριθμός των περιστατικών παραμένει ασαφής, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αντικείμενα εκτοξεύθηκαν χωρίς να φτάσουν στο γήπεδο ή στον πάγκο.

«Είναι εξαιρετικά ασεβές», δήλωσε η παίκτρια των Chicago Sky, Elizabeth Williams, μετά από παρόμοιο περιστατικό την περασμένη εβδομάδα. «Δεν καταλαβαίνω πραγματικά το νόημα. Είναι πραγματικά ανώριμο. Όποιος το κάνει πρέπει να ωριμάσει».

Η προπονήτρια των Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, χαρακτήρισε την αύξηση αυτών των περιστατικών «απόσπαση της προσοχής». «Αυτό συμβαίνει εδώ και αιώνες», είπε την Πέμπτη. «Η σεξουαλικοποίηση των γυναικών. Αυτή είναι η τελευταία εκδοχή αυτού. Και δεν είναι αστείο - ούτε θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο αστείων σε ραδιοφωνικές εκπομπές, έντυπα ή σχόλια».

Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια του αγώνα των Indiana Fever με τους Los Angeles Sparks, ένα πράσινο σεξουαλικό βοήθημα προσγειώθηκε στο γήπεδο κοντά στην παίκτρια της Indiana, Sophie Cunningham.

Η ίδια είχε απευθύνει έκκληση μέσω social media λίγες ημέρες νωρίτερα, ζητώντας από τους δράστες να σταματήσουν: «Θα χτυπήσετε μία από εμάς». «Όλοι προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι το WNBA δεν είναι αστείο και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, και μετά συμβαίνει αυτό», πρόσθεσε στο podcast της.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Στην Ατλάντα, ο 23χρονος Ντέλμπερτ Κάρβερ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για διατάραξη της τάξης, δημόσια απρέπεια/έκθεση σε άσεμνη ατμόσφαιρα και εγκληματική παράνομη είσοδο, καθώς φέρεται να πέταξε σεξουαλικό παιχνίδι σε αγώνα στις 29 Ιουλίου.

Η WNBA ανέφερε σε ανακοίνωση: «Η ασφάλεια και η ευημερία όλων στα γήπεδά μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αντικείμενα οποιουδήποτε είδους που εκτοξεύονται στο γήπεδο ή στις κερκίδες μπορούν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για παίκτες, διαιτητές και θεατές».

Η δεύτερη σύλληψη αφορά τον 18χρονο Κέιντεν Λόπεζ, ο οποίος κατηγορείται ότι πέταξε σεξουαλικό παιχνίδι σε αγώνα στις 5 Αυγούστου στο Φοίνιξ, χτυπώντας στο κεφάλι έναν θεατή.

Η ομάδα meme-coin Green Dildo Coin ανέλαβε την ευθύνη για ορισμένα από τα περιστατικά, δηλώνοντας ότι τα μέλη της άρχισαν να πετούν πράσινα σεξουαλικά παιχνίδια για να συμπέσουν με την κυκλοφορία του κρυπτονομίσματος, την ημέρα πριν από το πρώτο περιστατικό. Όπως ανέφερε ανώνυμα εκπρόσωπος της ομάδας στην USA Today, στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν «viral stunts» για την προσέλκυση προσοχής, όχι η απαξίωση των γυναικείων αθλημάτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν σχετίζονται με την ομάδα.

Αν και τα περισσότερα περιστατικά πράγματι αφορούσαν πράσινα sex toys, υπήρχαν και άλλα χρώματα, δείχνοντας ότι δεν συνδέονται όλα με το meme-coin.

Με πληροφορίες από BBC