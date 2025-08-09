ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα: Συναγερμός για φωτιά στη Βρυσούλα – Μηνύματα εκκένωσης από το 112

Συναγερμός στη Βρυσούλα – Μηνύματα εκκένωσης από το 112

Πρέβεζα: Συναγερμός για φωτιά στη Βρυσούλα – Μηνύματα εκκένωσης από το 112
Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) στην Πρέβεζα, όταν ξέσπασε δασική φωτιά στην περιοχή Βρυσούλα, απειλώντας κατοικημένες ζώνες.

Η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης, οδηγώντας τις Αρχές στην αποστολή διαδοχικών προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112. Το πρώτο μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ λίγο αργότερα εστάλη δεύτερο, με το οποίο ζητήθηκε η άμεση απομάκρυνση όσων βρίσκονται στη Βρυσούλα προς την Κρανέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Κρανέα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Στην περιοχή επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα, σε μια μάχη με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο και να προστατευθούν οι οικισμοί.
 

