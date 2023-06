Ποια είναι η μισθοφορική ομάδα Wagner- Πόση η ισχύς της και τι εξοπλισμό έχει

Από την στιγμή που ξέσπασε η ένοπλη εξέγερση των μονάδων της μισθοφορικής ομάδας Wagner, το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, είναι να εξαλείψει τον Πριγκόζιν και να υποσχεθεί αμνηστία στην υπόλοιπη ομάδα.

Με τον τρόπο αυτό ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα αναγκαστεί να διαλύσει την Wagner και παράλληλα θα αποφύγει τις συγκρούσεις στη Μόσχα. Αυτό αναφέρουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγή του ρωσικού Γενικού Επιτελείου.

Η προσωπικότητα του Γεβγκένι Πριγκόζιν και ο «βίος και η πολιτεία» του έγιναν ευρέως γνωστά μετά την εξέγερση. Ποια όμως είναι η μισθοφορική ομάδα Wagner;

Οι άνδρες της Βάγκνερ θεωρούνταν κάποτε ο σκιώδης στρατός του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ σήμερα πολεμούν δίπλα-δίπλα με τον ρωσικό στρατό στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Wagner

Η Wagner εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ουκρανία το 2014, όταν στρατιώτες με στολές χωρίς διακριτικά εμφανίστηκαν για να βοηθήσουν τις φιλορωσικές δυνάμεις να προσαρτήσουν εδάφη.

Wagner: Τι υπηρεσίες προσφέρει

Εκτός από την ανάπτυξη στρατευμάτων της στην Ουκρανία, η μισθοφορική ομάδα έχει δραστηριοποιηθεί στην Αφρική, όπου ορισμένα κράτη στρέφονται σε αυτήν για να καλύψουν κενά ασφαλείας ή να στηρίξουν δικτατορικά καθεστώτα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μαχητές της παρέχουν εκπαίδευση στις τοπικές στρατιωτικές δυνάμεις, ασχολούνται επίσης με την προστασία VIP προσωπικοτήτων, αλλά και με τη φύλαξη σημαντικών περιοχών ή ακινήτων. Αν χρειαστεί, είναι σε θέση να διεξάγουν επίσης επιχειρήσεις υψηλής έντασης, δηλαδή πραγματική εμπλοκή σε μάχες.

Σε ορισμένες χώρες, όπως η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η Wagner ανταλλάσσει τις υπηρεσίες της με σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. Μια έρευνα του CBS News κατέγραψε εμπορικές ρωσικές πτήσεις στη χώρα δύο φορές την εβδομάδα, πιθανώς για να μεταφέρουν λαθραία χρυσό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων πίσω στη Ρωσία.

Η Wagner δεν είναι ομάδα μισθοφόρων με την παραδοσιακή έννοια, αλλά συνδέεται με εταιρείες ενέργειας, εξόρυξης, ασφάλειας και του τομέα εφοδιασμού. Ο Πριγκόζιν, για παράδειγμα, δραστηριοποιείται στο Σουδάν με την εταιρεία του, «M Invest». Το 2017, η θυγατρική «Meroe Gold» ίδρυσε ένα υποκατάστημα εκεί και συνεργάζεται με την «Aswar», μια εταιρεία που ελέγχεται από τη σουδανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Το 2018, η ρωσική εταιρεία εξαιρέθηκε από τον φόρο 30% που προβλέπει η σουδανική νομοθεσία για τη βιομηχανία χρυσού. Όταν η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις δύο εταιρείες που εμπλέκονται με την Wagner και στους επικεφαλής τους το 2020, ο τότε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν Μούντσιν είπε: «Ο Πριγκόζιν και το δίκτυό του χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους του Σουδάν για προσωπικό όφελος και για να επεκτείνουν την επιρροή τους».

Πώς ενεργεί η ομάδα Βάγκνερ;

Οι μισθοφόροι της Wagner έχουν κατηγορηθεί για φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων μαζικών δολοφονιών και βιασμών, σε ολόκληρη την Αφρική, αλλά και στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Εκτός από τις ενέργειές τους στο πεδίο της μάχης, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι οι νεοσύλλεκτοι της Wagner ήταν ανεπαρκώς εξοπλισμένοι ή ακόμη και χρησιμοποιήθηκαν ως τροφή για τα κανόνια στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το CBS Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου 30.000 μαχητές της Wagner έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μέχρι στιγμής στην Ουκρανία.

Η Wagner επιχειρεί σε 30 χώρες

Αλλά η μισθοφορική ομάδα Wagner δεν δραστηριοποιείται μόνο στην Ουκρανία, την Συρία και στην Αφρική. Τα στρατεύματα επιχειρούν σε περίπου 30 χώρες.

Inconsistency in Kit, ranging from helmets to shoes indicates either Wagner forces or woefully under equipped Rosgvardia units near Southern Military District HQ in Rostov pic.twitter.com/0FzgmHFIVi — Austin (@AnAustinThing2) June 24, 2023

O εξοπλισμός της Wagner

Από την πρώτη στιγμή αναλυτές ανέφεραν πως ο εξοπλισμός της Wagner δεν επαρκεί για πραξικόπημα. Άλλωστε ο ίδιος ο Πριγκόζιν ζητούσε επανειλημμένως από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πυρομαχικά για να συνεχίσει η Wagner το έργο της στο Μπαχμούτ και αλλού στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας.

Ωστόσο σε πρόσφατο άρθρο του οι Financial Times ανέφεραν πως η ρωσική μισθοφορική εταιρεία Wagner συνεχίζει να χρησιμοποιεί μεσάζοντες για να αγοράζει εξοπλισμό από την Κίνα για τις δραστηριότητές της στην Ουκρανία και την Αφρική. Αυτό αποκαλύπτει την αδυναμία των δυτικών κυρώσεων να αποκόψουν επιτυχώς τις ροές εφοδιασμού της μισθοφορικής ομάδας, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο ιδρυτής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, χρησιμοποιεί ως βιτρίνα για τις προμήθειες την εταιρεία Broker Expert με έδρα τη Ρωσία, η οποία είναι απαλλαγμένη από τις δυτικές κυρώσεις. Στα τέλη του 2022, η Broker Expert αγόρασε 20.000 κράνη για τη Wagner από μια μικρή κινεζική εταιρεία Hangzhou Shinerain Import And Export Co, όπως ανέφεραν οι FT. Η κινεζική εταιρεία αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση της Broker Expert με την Wagner, αντιμετωπίζοντάς την ως μια κανονική πώληση. Δεν είναι επίσης σαφές εάν το Πεκίνο γνωρίζει αυτές τις δραστηριότητες.

Επίσης αναφέρθηκε πως εκτός από την Κίνα, η Wagner αγόρασε επίσης όπλα από τη Βόρεια Κορέα και προσπάθησε να αγοράσει όπλα από ένα μέλος του ΝΑΤΟ , την Τουρκία.

Το ζήτημα για πολλούς είναι επίσης αν διαθέτει βαρύ εξοπλισμό. Ωστόσο βίντεο που κατακλύζουν το διαδικτύου-χωρίς να επιβεβαιώνονται πάντως από επίσημες πηγές- εμφανίζουν δυνάμεις της Wagner με ενισχυμένο εξοπλισμό όπως συστήματα αεράμυνας, όπως αυτό το Pantsir SAM που εντοπίστηκε είτε στο Ροστόφ ή στο Βορονέζ.

#BREAKING #Russia: Confirmed - #Wagner is indeed equipped with air defense systems such as this Pantsir SAM which was spotted somewhere in #Rostov or #Voronezh. pic.twitter.com/rIpX4sqJxJ — Vigorous Falcon (@VigorousFalcon) June 24, 2023

More footage emerges showing Wagner forces, equipped with infantry and heavy armor, surrounding and seizing control of the Southern Military District building in Rostov. pic.twitter.com/bRAAGR9n1Z — The Muslim Index (@TheMuslimIndex) June 24, 2023

