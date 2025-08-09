Ο Πούτιν ζητά Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην κυβέρνηση Τραμπ πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, ζητώντας σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο και διεθνή αναγνώριση των ρωσικών αξιώσεών του.

Σε αντάλλαγμα, ο Πούτιν υπόσχεται τον τερματισμό των συγκρούσεων, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή την ατζέντα της συνάντησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλλημένως δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει εδάφη και πως πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου. «Οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς την Ουκρανία είναι αποφάσεις κατά της ειρήνης. Δεν θα επιτύχουν τίποτα», έγραψε στο X.

Ukraine is ready for real decisions that can bring peace. Any decisions that are against us, any decisions that are without Ukraine, are at the same time decisions against peace. They will not achieve anything. These are stillborn decisions. They are unworkable decisions. And we… pic.twitter.com/JFg0rIeLzP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

Η πρόταση του Πούτιν, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, προβλέπει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από την ανατολική περιοχή Ντόνετσκ και τον έλεγχο των Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαίας από τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν παρέχει δεσμεύσεις για τις υπόλοιπες κατεχόμενες περιοχές, όπως η Ζαπορίζια και η Χερσώνα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με αμερικανική πηγή, ο Πούτιν πρότεινε να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου σε Ζαπορίζια και Χερσώνα, με στόχο η Ρωσία να αποκτήσει πλήρη έλεγχο στο μέλλον, μέσω διαπραγματεύσεων ανταλλαγής εδαφών. Δεν έχει διευκρινιστεί ποια εδάφη θα παραχωρούνταν στην Ουκρανία.

Η ρωσική πρόταση, όπως μεταφέρθηκε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, προβλέπει την απόσυρση ουκρανικών δυνάμεων από το Ντόνετσκ και «πάγωμα» των γραμμών μάχης. Στη δεύτερη, προβλέπεται τελικό ειρηνευτικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί μεταξύ Πούτιν και Τραμπ και στη συνέχεια θα διαπραγματευθεί με τον Ζελένσκι.

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί την πρόταση ως ελιγμό για να αποφύγει νέες κυρώσεις και δασμούς από τις ΗΠΑ, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal