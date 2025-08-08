Το Μεξικό μυνήει την Adidas για «πολιτισμική οικειοποίηση»

Η πολιτεία της Οαχάκα στο Μεξικό εξετάζει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών κατά της Adidas, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χωρίς να έχει λάβει άδεια ένα σχέδιο παραδοσιακού υποδήματος που κατασκευάζεται εδώ και γενιές στην τοπική κοινότητα Villa Hidalgo Yalalag.

Η διαμάχη αφορά το νέο μοντέλο «Oaxaca Slip-On», που παρουσιάστηκε ως συνεργασία της Adidas Originals με τον Αμερικανό σχεδιαστή Willy Chavarría. Το σχέδιο, με πλεκτό δερμάτινο επάνω μέρος, ανοιχτή φτέρνα και χοντρή λαστιχένια σόλα, θυμίζει έντονα το χειροποίητο huarache της περιοχής, ένα υπόδημα με βαθιές πολιτιστικές και ιστορικές ρίζες.

Ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα Κρους, κατηγόρησε την εταιρεία ότι ενσωμάτωσε το σχέδιο στο προϊόν της χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς την αναγνώριση της κοινότητας που το δημιούργησε. Ζήτησε από την Adidas να αποσύρει το προϊόν, να ξεκινήσει διάλογο με την κοινότητα και να αναγνωρίσει δημόσια την προέλευση του σχεδίου.

«Δεν είναι απλώς ένα παπούτσι»

«Δεν είναι απλώς ένα παπούτσι· είναι η έκφραση του πολιτισμού, της ιστορίας και της ταυτότητας ενός αυτόχθονου λαού. Δεν θα επιτρέψουμε να αντιμετωπίζεται ως εμπορικό προϊόν», τόνισε σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Ο Χάρα υποσχέθηκε νομική υποστήριξη στο Yalalag και ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει με τα μέλη της κοινότητας τις επόμενες κινήσεις τους.

Η Adidas, μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση και δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα διεθνών μέσων για σχολιασμό. Ένα πιθανό επόμενο βήμα για την Οαχάκα είναι η κατάθεση καταγγελίας στο Μεξικανικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (IMPI), την κρατική υπηρεσία που επιβλέπει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αν η υπηρεσία δικαιώσει την πολιτεία, τότε ενδέχεται να απαγορευτεί η κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά του Μεξικού.

Το παπούτσι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα, αλλά οι φωτογραφίες του έχουν ήδη διαδοθεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Chavarría, που συχνά ενσωματώνει στοιχεία μεξικανοαμερικανικής ταυτότητας στα σχέδιά του, δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής δημόσια δήλωση.

Η υπόθεση προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών στο Μεξικό, όπου αυτόχθονες κοινότητες κατηγορούν διεθνείς οίκους μόδας για εκμετάλλευση παραδοσιακών σχεδίων χωρίς άδεια ή αναγνώριση. Τα τελευταία χρόνια, εταιρείες όπως οι Zara, Anthropologie και Patowl έχουν βρεθεί στο στόχαστρο για αντίστοιχες πρακτικές.

Ως απάντηση, η μεξικανική κυβέρνηση έχει θεσπίσει αυστηρούς νόμους που προβλέπουν υψηλά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης για την παράνομη χρήση πολιτιστικών εκφράσεων και παραδοσιακών τεχνικών των αυτόχθονων λαών.

