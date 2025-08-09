ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Ισραήλ «προετοιμάζει» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης

Το σχέδιο Νετανιάχου και οι διεθνείς αντιδράσεις, ενώ οι κάτοικοι στη Γάζα φοβούνται νέους, μαζικούς εκτοπισμούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Ισραήλ «προετοιμάζει» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις προειδοποιήσεις για επιδείνωση της ήδη δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό έντονη πίεση, εντός και εκτός Ισραήλ, να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και έχει αφήσει πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους αντιμέτωπους με τον κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, ο στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας - μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια - και θα διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια εκτός των ζωνών μάχης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τον «αφοπλισμό» της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, καθώς και την «αποστρατιωτικοποίηση» όλης της Λωρίδας της Γάζας, η οποία θα παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο μέχρι την εγκαθίδρυση νέας πολιτικής διοίκησης, που δεν θα ανήκει ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν θα επιβάλουμε κατοχή, θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς», τόνισε ο  Νετανιάχου μέσω X. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός ήδη προετοιμάζεται για την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων.

Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Ισραήλ στη Γάζα

Η ανακοίνωση του σχεδίου προκάλεσε αντιδράσεις διεθνώς - από τη Γερμανία, η οποία ανέστειλε εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μέχρι την Κίνα που κατήγγειλε τις «επικίνδυνες ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς και την ΕΕ και πολλές μουσουλμανικές χώρες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει κατεπείγουσες συνεδριάσεις το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κλιμάκωση «εγκυμονεί κίνδυνο να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους».

Η Χαμάς, που κρατά ακόμη 49 ομήρους (27 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από το Ισραήλ), υποστηρίζει ότι η απόφαση της κυβέρνησης «τους θυσιάζει» για «προσωπικούς» πολιτικούς στόχους του Νετανιάχου.

Ανησυχία εκφράζουν και οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ, με το Φόρουμ των Οικογενειών να δηλώνει ότι το σχέδιο «εγκαταλείπει τους ομήρους» και αγνοεί τη βούληση της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης.

Φόβοι για μαζικούς εκτοπισμούς στη Γάζα

Στην πόλη της Γάζας, κάτοικοι δηλώνουν ότι προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. «Η κατοχή θα οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς. Έχουμε ήδη εκτοπιστεί δεκάδες φορές», λέει ο 54χρονος Ραφίκ Αμπού Τζάραντ. Άλλοι εκφράζουν φόβους ότι νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά θα αναγκαστούν να περπατήσουν χιλιόμετρα χωρίς τρόφιμα, κάτω από τον ήλιο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ραδιόφωνο Kan, το σχέδιο προβλέπει την εκκένωση της πόλης μέσα στους επόμενους δύο μήνες και την εγκατάσταση των κατοίκων σε προσφυγικούς καταυλισμούς, προτού τα στρατεύματα επιχειρήσουν εντός της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμάται ότι ελέγχει ή διεξάγει επιχειρήσεις σε περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, με σταθερές θέσεις εντός του θύλακου ή στα σύνορα, και πραγματοποιεί βομβαρδισμούς όπου το κρίνει αναγκαίο. Χθες, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε «στοχευμένες εξαλείψεις» πέντε διοικητών ή μαχητών της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πολιτική προστασία, τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή από ισραηλινά πυρά σε όλη τη Γάζα. Ο ΟΗΕ και παλαιστινιακές ΜΚΟ προειδοποιούν για τον κίνδυνο τραυματισμών ή θανάτων από τις ρίψεις βοήθειας από αέρος και τονίζουν ότι η παρεμπόδιση και ο έλεγχος φορτίων επιβραδύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας – που φτάνει μόλις τα 70-80 φορτηγά την ημέρα, έναντι των 600 που θεωρεί αναγκαία ο ΟΗΕ.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι από τον Ιανουάριο έχουν πεθάνει 99 άνθρωποι - μεταξύ τους 29 παιδιά κάτω των πέντε ετών - από υποσιτισμό στη Γάζα, με τους αριθμούς πιθανόν υποτιμημένους. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανεβάζει τον απολογισμό του λιμού στους 202 νεκρούς, εκ των οποίων 98 παιδιά.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 61.330 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς - στοιχεία που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αξιόπιστα.

Στην ισραηλινή πλευρά, η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα 1.219 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Διεθνή / Ολική κατοχή της Γάζας: Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ εν μέσω προειδοποιήσεων για ανθρωπιστική καταστροφή

Ο Νετανιάχου εξετάζει την πλήρη στρατιωτική κατοχή της Γάζας, με διεθνείς οργανώσεις να προειδοποιούν για νέα κύματα θανάτων και εκτοπισμού
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Διεθνή / Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΕ για τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών, απειλώντας το σχέδιο της Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο έως το 2027
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Διεθνή / Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Πάνω από 60 χώρες αντιδρούν στους νέους δασμούς Τραμπ, που φτάνουν το 41% - Οι αυξήσεις πυροδοτούν φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας και ένταση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει το μεγαλύτερο δίκτυο κέντρων κράτησης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ, με στρατιωτικές βάσεις όπως το Fort Bliss να μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις για χιλιάδες κρατουμένους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
LIFO NEWSROOM
«Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Ανάλυση / «Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Πώς Τουρκία και Ρωσία ισορροπούν ανάμεσα σε συνεργασία και ανταγωνισμό, επεκτείνοντας την επιρροή τους από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αρκτική
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
H Γρενάδα ζητά συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Διεθνή / H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ κέρδισε προσωπικά από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας. Η χώρα ζητά από τον Βασιλιά Κάρολο συγγνώμη και αποζημιώσεις για το παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας στη δουλεία
ΦΩΤ.: GETTY
Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY
Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε τη πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Διεθνή / Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024
LIFO NEWSROOM
Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Διεθνή / Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την «Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης», με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών πολέμου και την υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει νέους διαδρόμους στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου
LIFO NEWSROOM
 
 