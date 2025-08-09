ΔΙΕΘΝΗ
Μήλος: Πώς πνίγηκαν οι δύο τουρίστες στο Σαρακήνικο

Η 61χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ ο 65χρονος σύζυγός της βούτηξε για να τη σώσει

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στο Σαρακήνικο της Μήλου πνίγηκαν δύο τουρίστες από το Βιετνάμ / Φωτογραφία: milosvoice.gr
Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν χθες Παρασκευή στη Μήλο φαίνεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον πνιγμό ενός ζευγαριού τουριστών στο Σαρακήνικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη γυναίκα, αρχικά, παρασύρθηκε από τον δυνατό αέρα και έπεσε στη θάλασσα. Ο 65χρονος σύζυγός της βούτηξε για να τη σώσει, όμως και οι δύο πνίγηκαν, καθώς στο σημείο επικρατούσαν άνεμοι έντασης έως 9 μποφόρ.

Η Λιμενική Αρχή της Μήλου ενημερώθηκε για την ύπαρξη δύο ατόμων σε κίνδυνο και έσπευσε στο σημείο. Η σορός της γυναίκας περισυνελέγη από το ταχύπλοο «ΛΙΑ», ενώ η σορός του άνδρα ανασύρθηκε στη ξηρά από στέλεχος του Λιμενικού με τη βοήθεια ιδιώτη δύτη, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στα «Καμίνια». Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς για νεκροψία-νεκροτομή.

Μιλώντας στο ERT News, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, υπογράμμισε την ανάγκη τοποθέτησης σήμανσης και λήψης μέτρων ασφαλείας σε επικίνδυνες παραλίες, καθώς και προσωρινής απαγόρευσης πρόσβασης σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων. Όπως τόνισε, το Σαρακήνικο δεν διαθέτει υποδομές όπως σκάλες ή σημαδούρες, ούτε είναι οργανωμένο, γεγονός που καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο σε συνθήκες κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το ζευγάρι ήταν μέλη κρουαζιερόπλοιου που είχε καταπλεύσει στο λιμάνι του Αδάμαντα. Η γυναίκα φέρεται να επιχειρούσε να βγάλει μια σέλφι φωτογραφία, όταν παρασύρθηκε από τον άνεμο και βρέθηκε στο νερό.

Η υπόθεση ερευνάται από το Λιμεναρχείο Μήλου, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

 
 
