Η στιγμή που η Ολυμπιονίκης Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον επιτίθεται στον σύντροφό της

Βίντεο που δημοσίευσε το TMZ αποκαλύπτει τον καβγά μεταξύ της Αμερικανίδας Ολυμπιονίκη Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον και του συντρόφου της, Κρίστιαν Κόουλμαν, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα, τον περασμένο Ιούλιο.

Στα πλάνα, η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον φαίνεται να αρπάζει τον Κόουλμαν από το σακίδιο και να τον χτυπά στο πρόσωπο, ενώ ακολουθεί και δεύτερο σπρώξιμο κοντά σε σημείο ελέγχου της TSA. Ο Κόουλμαν προσπάθησε να απομακρυνθεί, ωστόσο η αθλήτρια τον ακολούθησε συνεχίζοντας τις επιθέσεις.

Η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον συνελήφθη από την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσίευσε η USA Today Sports, με τις αρχές να αναφέρουν ότι ο Κόουλμαν ήταν το θύμα του περιστατικού.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν απογοήτευση για τη συμπεριφορά της αθλήτριας, τονίζοντας ότι «έχει πολλά να χάσει» και ότι «η ενδοοικογενειακή βία δεν έχει φύλο».

Παρά τη σύλληψή της, ο Κόουλμαν υπερασπίστηκε δημόσια τη Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μια άσχημη κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος» και σημειώνοντας πως δεν έπρεπε να είχε συλληφθεί. «Είναι άνθρωπος και σπουδαία αθλήτρια. Για μένα είναι η καλύτερη στον κόσμο», δήλωσε.

Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον: Η σύλληψη και οι ώρες στο κρατητήριο

Η Σα'Κάρι Ρίτσαρντσον, κάτοχος του τίτλου στα 100 μέτρα, αποκλείστηκε από τον αγώνα του πρωταθλήματος ΗΠΑ μετά τον πρώτο γύρο, ενώ δεν κατάφερε να προκριθεί και στα 200 μέτρα.

Στις 27 Ιουλίου 2025, η ολυμπιονίκης sprinter Σα'κάρι Ρίτσαρντσον συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Σιάτλ–Τακόμα (Sea‑Tac) με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας τετάρτου βαθμού. Η σύλληψη έγινε μετά από αναφορά υπαλλήλου του TSA για έντονο καβγά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας. Κοιτώντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, η αστυνομία κατέγραψε τη Richardson να τραβάει το σακίδιο του χορηγού της Κρίστιαν Κόουλμαν, να τον σπρώχνει και να του πετάει ακουστικά, ενώ εκείνος έπεσε πάνω σε στύλο.

Η 25χρονη αθλήτρια πέρασε σχεδόν 19 ώρες στο κρατητήριο του South Correctional Entity στο Des Moines της Ουάσιγκτον, για να αφεθεί ελεύθερη την επόμενη μέρα, αφού ο Κρίστιαν Κόουλμαν αρνήθηκε να ασκήσει δίωξη και δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε να καταγραφεί ως θύμα.

Κρίστιαν Κόουλμαν: Ποιος είναι ο σύντροφος της Σα'κάρι Ρίτσαρντσον

Ο Κρίστιαν Κόουλμαν, πολύς γνωστός στον κόσμο του στίβου, είναι κι αυτός ελίτ σπρίντερ. Έχει αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100 μέτρα, με χρόνο 9,76 δευτερόλεπτα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019. Η σχέση τους, που διαρκεί από το 2023, έγινε ευρέως γνωστή τον Φεβρουάριο του 2025.

Μετά το περιστατικό, ο Κρίστιαν Κόουλμαν επέλεξε να υπερασπιστεί τη Ρίτσαρντσον, χαρακτηρίζοντας το συμβάν ως «μία δυσάρεστη κατάσταση από την αρχή μέχρι το τέλος» και ζητώντας ενσυναίσθηση για τη σύντροφό του, με την οποία μοιράζονται και προσωπικές δυσκολίες.

