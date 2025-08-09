Λιμάνι Πειραιά: Ένταση και αγανάκτηση επιβατών για Νάξο – Ανέβηκαν στον καταπέλτη και καθυστέρησαν τον απόπλου

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (9/8) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν περισσότεροι από 100 επιβάτες με προορισμό τη Νάξο εμπόδισαν την αναχώρηση πλοίου, διαμαρτυρόμενοι για τη μη πραγματοποίηση του ταξιδιού τους, παρότι είχαν πληρώσει τα εισιτήρια.

Οι επιβάτες είχαν αρχικά προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Παρασκευή, όμως το δρομολόγιο ακυρώθηκε λόγω απαγορευτικού. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, η ακτοπλοϊκή εταιρεία τους διαβεβαίωσε ότι θα επιβιβαστούν στο πλοίο του Σαββάτου, το οποίο θα αναχωρούσε στις 6:45.

Ωστόσο, κατά την άφιξή τους στο πλοίο, ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι δεν υπήρχε διαθέσιμη θέση για εκείνους, με αποτέλεσμα ορισμένοι να ανέβουν στον καταπέλτη, μπλοκάροντας τον απόπλου για περίπου μία ώρα.

Η ένταση εκτονώθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με στελέχη του Λιμενικού, ενώ οι επιβάτες αποχώρησαν και αναζητούν πλέον λύση από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για το πότε θα ταξιδέψουν.

«Έχουμε πληρώσει, είμαστε νόμιμοι, έχουμε τα αυτοκίνητά μας και καταλύματα που κινδυνεύουμε να χάσουμε. Τι θα κάνουμε;» δήλωσε αγανακτισμένη επιβάτις στην ΕΡΤNews. Άλλος επιβάτης χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι δεν τους επιτρέπεται η αλλαγή εισιτηρίων.

