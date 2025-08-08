ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: «Καμία πρόθεση» αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, δηλώνει ο Βανς

«Αν η ειρήνη στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, θα είχε ήδη επιτευχθεί», σημείωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ: «Καμία πρόθεση» αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, δηλώνει ο Βανς Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντ. Βανς, ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μιλώντας την Παρασκευή από το Κεντ της Αγγλίας, όπου συναντήθηκε με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών, σχολίασε την πρόθεση του Λονδίνου να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, αν δεν υπάρξει εκεχειρία στη Γάζα. Όπως είπε, δεν είναι σαφές τι θα σήμαινε στην πράξη μια τέτοια αναγνώριση, «με δεδομένο ότι δεν υπάρχει λειτουργική κυβέρνηση εκεί».

«Αν η ειρήνη στην περιοχή ήταν εύκολη υπόθεση, θα είχε ήδη επιτευχθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

H συνάντηση Βανς – Λάμι εντάσσεται στον ευρύτερο διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας για τους τρόπους τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων, τόσο στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας όσο και στη σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς, και έρχεται σε μια περίοδο έντονων διεθνών διεργασιών για το Παλαιστινιακό.

«Συμμαχία» 15 κρατών για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Παράλληλα, η Γαλλία και άλλες 14 χώρες συνυπέγραψαν την κοινή διακήρυξη New York Call, σηματοδοτώντας ένα πιθανό «κύμα» αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους τους επόμενους μήνες, με συμμετοχή χωρών όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία και η Πορτογαλία.

Η διακήρυξη, που εκδόθηκε στο περιθώριο τριήμερης διάσκεψης του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση της λύσης των δύο κρατών, υπογραμμίζει την ανάγκη ειρηνικής συνύπαρξης Ισραήλ και Παλαιστίνης εντός ασφαλών, αναγνωρισμένων συνόρων και την ενοποίηση της Γάζας με τη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον Σεπτέμβριο εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικά βήματα από το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και πρόοδο προς βιώσιμη ειρήνη. Αντίθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι «επιβραβεύει τη Χαμάς».

Η Αυστραλία και ο Καναδάς εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης, συνδέοντας την απόφαση με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, ενώ το Ισραήλ, μέσω του πρεσβευτή του στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάμον, κατηγόρησε τις χώρες που υπέγραψαν τη διακήρυξη ότι «νομιμοποιούν την τρομοκρατία» και δεν δίνουν προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Euronews, Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Τι σημαίνει αυτό;

Διεθνή / Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος: Τι σημαίνει αυτό;

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ - Επικρίσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, επαίνους από Παλαιστινίους και αυξανόμενη πίεση στην Ευρώπη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κίνα & τεχνητή νοημοσύνη: Η μυστική επιχείρηση «GoLaxy» για παγκόσμιο έλεγχο της κοινής γνώμης

Διεθνή / Ο νέος κυβερνοστρατός του Πεκίνου: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο παγκόσμιας προπαγάνδας

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι η κινεζική εταιρεία GoLaxy, με δεσμούς με το Πεκίνο, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί και να επηρεάζει την κοινή γνώμη σε Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και πέρα
LIFO NEWSROOM
Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Διεθνή / Η Τουρκία αρνείται να στηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο – Κίνδυνος παραβίασης των κυρώσεων

Η Τουρκία αρνείται να συνεργαστεί με την ΕΕ για τον έλεγχο των ρωσικών ενεργειακών εισαγωγών, απειλώντας το σχέδιο της Ευρώπης να τερματίσει την εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο έως το 2027
LIFO NEWSROOM
Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Διεθνή / Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Πάνω από 60 χώρες αντιδρούν στους νέους δασμούς Τραμπ, που φτάνουν το 41% - Οι αυξήσεις πυροδοτούν φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας και ένταση στις παγκόσμιες εμπορικές σχέσεις
LIFO NEWSROOM
Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Διεθνή / Τραμπ: Σχέδιο για τεράστια κέντρα κράτησης μεταναστών σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει το μεγαλύτερο δίκτυο κέντρων κράτησης μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ, με στρατιωτικές βάσεις όπως το Fort Bliss να μετατρέπονται σε εγκαταστάσεις για χιλιάδες κρατουμένους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
LIFO NEWSROOM
«Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Ανάλυση / «Προσαρμοστικός οπορτουνιστής»: Η διπλωματία της Τουρκίας με τη Ρωσία από τον Εύξεινο Πόντο ως την Αρκτική

Πώς Τουρκία και Ρωσία ισορροπούν ανάμεσα σε συνεργασία και ανταγωνισμό, επεκτείνοντας την επιρροή τους από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Αρκτική
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
H Γρενάδα ζητά συγγνώμη και αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Διεθνή / H Γρενάδα ζητά αποζημιώσεις από τον Βασιλιά Κάρολο για κέρδη της μοναρχίας από τη δουλεία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Γεώργιος Δ΄ κέρδισε προσωπικά από την εργασία σκλάβων σε φυτείες της Γρενάδας. Η χώρα ζητά από τον Βασιλιά Κάρολο συγγνώμη και αποζημιώσεις για το παρελθόν της βρετανικής μοναρχίας στη δουλεία
ΦΩΤ.: GETTY
Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Διεθνή / Απίστευτη απόδραση: Βορειοκορεάτης κολύμπησε 10 ώρες για να φτάσει στη Νότια Κορέα

Βορειοκορεάτης άνδρας διέφυγε από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν, κολυμπώντας 10 ώρες κατά μήκος της ακτής και αποφεύγοντας ένοπλους φρουρούς με εντολή να σκοτώσουν κάθε φυγά
ΦΩΤ.: GETTY
Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε τη πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Διεθνή / Πώς η συναυλία των Oasis το 2009 προκάλεσε την πιο ισχυρή σεισμική δόνηση στο Εδιμβούργο

Η συναυλία των Oasis τον Ιούνιο του 2009 ξεπέρασε σε ένταση ακόμα και εκείνη των Red Hot Chili Peppers τον Ιούνιο του 2004, των Kings of Leon τον Ιούνιο του 2011, αλλά και της Taylor Swift τον Ιούνιο του 2024
LIFO NEWSROOM
Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Διεθνή / Ιστορική σύνοδος ειρήνης στον Λευκό Οίκο: Τραμπ, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν υπογράφουν συμφωνία μετά από δεκαετίες συγκρούσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στον Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν για την «Ιστορική Σύνοδο Ειρήνης», με στόχο τον τερματισμό δεκαετιών πολέμου και την υπογραφή συμφωνίας που ανοίγει νέους διαδρόμους στην περιοχή του Νότιου Καυκάσου
LIFO NEWSROOM
 
 