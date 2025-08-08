Η Γαλλία καλείται να αντιμετωπίσει την τοξική κουλτούρα στην κουζίνα που διέδωσε σε όλο τον κόσμο

Η Γαλλία, πατρίδα της υψηλής γαστρονομίας και του διάσημου συστήματος κουζίνας «μπριγκάντα», βρίσκεται αντιμέτωπη με μια άνευ προηγουμένου κρίση φήμης, καθώς αποκαλύπτεται το σκοτεινό πρόσωπο πίσω από τα λαμπερά εστιατόρια με αστέρια Michelin.

Η δημοσιογράφος Νόρα Μπουαζουνί, με πολυετή έρευνα και το νέο της βιβλίο «Βία στην Κουζίνα», φέρνει στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες εργαζομένων: από σεφ που πετούν κατσαρόλες στα πρόσωπα υφισταμένων και καίνε επίτηδες προσωπικό, μέχρι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, ρατσιστική συμπεριφορά και ακόμη και βιασμό σε ψυκτικό θάλαμο.

Η κουλτούρα αυτή, που διαμορφώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα από τον σεφ Ογκίστ Εσκοφιέ, βασίζεται σε μια αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία, η οποία, σύμφωνα με επικριτές, επιτρέπει στους επικεφαλής να ασκούν ανενόχλητα εξουσία και κακομεταχείριση. Το σύστημα αυτό εξάγεται εδώ και δεκαετίες παγκοσμίως, καθώς πολλοί ξένοι σεφ εκπαιδεύονται στη Γαλλία και μεταφέρουν την ίδια νοοτροπία στις χώρες τους.

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη φτάσει στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου προτάθηκε σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη βία στις κουζίνες. Παράλληλα, ο κλάδος βιώνει έλλειψη 300.000 εργαζομένων, με τους νέους να απορρίπτουν τις κακοποιητικές συνθήκες.

Πρωτοβουλίες όπως η Bondir.e, που ίδρυσαν Γαλλίδες σεφ, προσπαθούν να «σπάσουν» τον κύκλο της βίας, εκπαιδεύοντας μαθητές επαγγελματικών σχολών – κάποιοι μόλις 15 ετών – στην πρόληψη και την αλληλοσεβασμό.

Όπως δηλώνει η βραβευμένη σεφ Μανόν Φλερί, που εφαρμόζει διαφορετικό μοντέλο διοίκησης στο εστιατόριό της στο Παρίσι: «Η μαγειρική δεν χρειάζεται να είναι πεδίο μάχης. Ο σεβασμός είναι το καλύτερο συστατικό».

Με πληροφορίες από CNN

