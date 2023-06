Απάντηση της Wagner στον Πούτιν: «Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο»

Με ένα μήνυμα στο κανάλι τους στο Telegram, οι μισθοφόροι τη Wagner απάντησαν στο διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, στο οποίο τους προέτρεψε «να αφήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες» και «να λογοδοτήσουν».

«Ο Πούτιν έκανε την λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο για αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο» αναφέρει η παραστρατιωτική οργάνωση του Πριγκόζιν, Wagner με μήνυμά της στο Telegram, διαιωνίζοντας το «εμφυλιακό» κλίμα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα της Ρωσίας από χτες το βράδυ.

Wagner PMC Telegram channel:



"Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl