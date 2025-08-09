Κανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων - Τι ισχύει για εισιτήρια και κρατήσεις

Μετά τις πολύωρες αναμονές και την ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών λόγω του απαγορευτικού απόπλου, τα δρομολόγια των πλοίων επανέρχονται σήμερα σε κανονική ροή.

Χθες, Παρασκευή, τα πλοία παρέμειναν «δεμένα» στα λιμάνια και τα δρομολόγια ακυρώθηκαν εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έφταναν τα 9 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως το Στενό του Καφηρέα και τις Βόρειες Κυκλάδες (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος, Σύρος, Κέα και Κύθνος), όπου επί πολλές ώρες ήταν σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου.

Νυχτερινά έκτακτα δρομολόγια πλοίων από Ραφήνα

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών που αποκλείστηκαν, πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα τρία τοπικά δρομολόγια από τη Ραφήνα για Άνδρο:

01:00 π.μ. – Andros Queen

01:15 π.μ. – Fast Ferries Andros

01:30 π.μ. – Super Ferry

Αντίστοιχα, οι επιστροφές προς Ραφήνα έγιναν τα ξημερώματα:

03:15 π.μ. – Andros Queen

03:30 π.μ. – Fast Ferries Andros

03:45 π.μ. – Super Ferry

Απαγορευτικό απόπλου: Σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι υποχώρησαν στα 8 μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας την αποκατάσταση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Παρά τη βελτίωση, οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί σήμερα στο Αιγαίο, με εντάσεις 7-8 μποφόρ και τάση εξασθένησης τις επόμενες ημέρες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες των πλοίων

Η άρση του απαγορευτικού δεν σημαίνει ότι αποκλείεται τοπική ακύρωση ή καθυστέρηση δρομολογίων, ειδικά σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία ή τα γραφεία των ακτοπλοϊκών εταιρειών πριν την αναχώρησή τους.

Εισιτήρια και επιστροφές:

Σε περίπτωση ακύρωσης, οι επιβάτες μπορούν είτε να μετατρέψουν το εισιτήριό τους σε «ανοιχτό» για μελλοντικό ταξίδι, είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Αν η διαμονή ακυρωθεί λόγω καιρού, η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνιών ή επιστροφής χρημάτων εξαρτάται από την πολιτική της κάθε κράτησης.

Ευέλικτες κρατήσεις: Συνήθως ακύρωση χωρίς χρέωση ή μικρή επιβάρυνση.

Μη επιστρέψιμες κρατήσεις: Εναλλακτικές όπως αλλαγή ημερομηνίας, πίστωση για μελλοντική διαμονή ή μερική επιστροφή.

Σε πλατφόρμες όπως Booking ή Airbnb, ενδέχεται να ισχύουν πολιτικές ανωτέρας βίας (force majeure) που καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις.

