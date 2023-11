Λωρίδα της Γάζας: Διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες - Έρευνες των IDF στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας τόσο οι εχθροπραξίες όσο και οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική παύση πυρός, με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πριν από λίγη ώρα το Reuters μετέδωσε επικαλούμενο ανακοινώσεις από τις κυριότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών του παλαιστινιακού θύλακα, πως οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκαν καθώς εξαντλήθηκαν όλες οι πηγές ενέργειας που συντηρούσαν το δίκτυο. Στον αντίποδα μέλη των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ ερευνούν κάθε κτίριο και κάθε όροφο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, στο συγκρότημα όπου παραμένουν ακόμη εκατοντάδες ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό, ανέφερε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος. «Η επιχείρηση αυτή σχεδιάστηκε επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μια καλά κρυμμένη τρομοκρατική υποδομή στο συγκρότημα», είπε ο αξιωματούχος αυτός, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπλα και εξοπλισμός της Χαμάς βρέθηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. «Η Χαμάς εργαζόταν συστηματικά για να κρύψει τις υποδομές και τις αποδείξεις» στα νοσοκομεία της Γάζας, πρόσθεσε. Η Χαμάς διαψεύδει ότι χρησιμοποιεί ως βάσεις της τις ιατρικές εγκαταστάσεις.

Χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως δεν υπάρχει μέρος στη Γάζα όπου δεν θα φτάσει ο ισραηλινός στρατός.

Λωρίδα της Γάζας: Νέες διεθνείς παρεμβάσεις

Στο μεταξύ οι επικεφαλής των κυριότερων υπηρεσιών του ΟΗΕ δήλωσαν σήμερα ότι αρνούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία «ασφαλών ζωνών» στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών.

«Καμία ‘ασφαλής ζώνη’ δεν είναι πραγματικά ασφαλής όταν ανακοινώνεται μονομερώς ή επιβάλλεται από την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων» υπογραμμίζουν στην ανακοίνωση που υπογράφεται από έντεκα υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Μεταξύ αυτών είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων Μάρτιν Γκρίφιθς, η Σίντι Μακέιν του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος και ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Η ανακοίνωση υπογράφεται επίσης από ορισμένες μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως είναι οι CARE International και Save the Children. «Ως υπεύθυνοι ανθρωπιστικών οργανώσεων, η θέση μας είναι σαφής: δεν θα συμμετάσχουμε στη δημιουργία καμίας ασφαλούς ζώνης στη Γάζα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των πλευρών, αν δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις που θα εγγυώνται την ασφάλεια και (την κάλυψη) βασικών αναγκών και αν δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που θα επιβλέπει την εφαρμογή της», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν ζητήσει κατ’ επανάληψη από τους αμάχους που βρίσκονται στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας να μετακινηθούν προς τα νότια.

«Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι προτάσεις για τη μονομερή δημιουργία ασφαλών ζωνών στη Γάζα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν ζημιά στους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων και απωλειών ζωής σε μεγάλη κλίμακα. Για αυτό πρέπει να απορριφθούν», πρόσθεσαν. Οι αξιωματούχοι και οι ΜΚΟ εξηγούν επίσης ότι, κατά την άποψή τους, η συγκέντρωση αμάχων σε τέτοιες ζώνες μπορεί να «αυξήσει τον κίνδυνο επιθέσεων» και επομένως τον αριθμό των θυμάτων.

“I am on the side of every civilian, Palestinian or Israeli, who is harmed, or who lives in fear.



Every one of them has exactly the same rights to live and thrive in peace and in freedom.”



— @UNHumanRights chief @volker_turk. https://t.co/SDNt07CjNO pic.twitter.com/9CDwRMy4gN — United Nations (@UN) November 16, 2023

Ζοζέπ Μπορέλ: Μία φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη

Από την πλευρά του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην αναλώνεται από οργή στην απάντησή του στην επίθεση της Χαμάς τον περασμένο μήνα, λέγοντας πως «μια φρίκη δεν δικαιολογεί μιαν άλλη».

Ο Μπορέλ έκανε τα σχόλια αυτά σε επίσκεψη στο Ισραήλ, μιλώντας δίπλα στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν μετά την επίσκεψή τους στο Κιμπούτς Μπε'ερί, ένα από τα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. «Αντιλαμβάνομαι την οργή σας αλλά επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να μην αναλώνεστε από οργή. Πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που μπορούν να σας πουν οι καλύτεροι φίλοι του Ισραήλ», είπε.

Μιλώντας σε ένα κτίριο περιφερειακού συμβουλίου σε κοντινή απόσταση από το κιμπούτς, ο Μπορέλ τόνισε πως η αλληλεγγύη της ΕΕ με το Ισραήλ και η υποστήριξή της στο δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

«Όμως είναι ένα πράγμα να υπερασπιζόμαστε το Ισραήλ και είναι άλλο να φροντίζουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», πρόσθεσε. «Και αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με την υποστήριξη του Ισραήλ για το δικαίωμα αυτοάμυνας, ζητεί επίσης ανθρωπιστική αρωγή για τρόφιμα, νερό, καύσιμα, προστασία (των ανθρώπων στη Γάζα)", είπε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος έκανε επίσης έκκληση για "άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων.

Today I saw the devastation in Kibbutz Be’eri that was attacked by Hamas terrorists on 7 October.



Nothing justifies killing women, children, elderly people or abducting them from their homes.



They need to be released immediately and unconditionally. pic.twitter.com/uGAzcwrIj6 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 16, 2023

Τέλος για ακόμα μια φορά και η UNICEF έκανε έκκληση για ανθρωπιστική παύση πυρός.

“People will no longer be the same.”



Heartbreaking words from our colleague in Gaza.



We are calling for an immediate humanitarian ceasefire, unrestricted humanitarian access across Gaza, and the immediate and safe release of all abducted and detained children. pic.twitter.com/Jw2IEORtyU — UNICEF (@UNICEF) November 16, 2023

