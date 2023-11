Νετανιάχου: Δεν υπάρχει μέρος στη Γάζα όπου δεν θα φτάσει ο στρατός- Ο ΠΟΥ εξετάζει την εκκένωση του Αλ Σίφα

Σε νέες σημερινές δηλώσεις ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε πως ο ισραηλινός στρατός θα φτάσει παντού, ενώ νωρίτερα υπήρξαν πληροφορίες ότι οι IDF άρχισαν να αποχωρούν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, που είχαν μπει το πρωί, την ίδια στιγμή που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζει νέες ανησυχίες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο που συνεργάζεται με το Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές. Ο δημοσιογράφος είπε ότι οι στρατιώτες ανέκριναν δεκάδες πολίτες, τους οποίους στη συνέχεια άφησαν ελεύθερους. Νωρίτερα, ενώ ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζεται, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι επιβεβαίωσε τη «στοχευμένη επιχείρηση» εντός του νοσοκομείου Αλ-Σίφα στη Γάζα.

Όπως αναφέρει το AFP Ισραηλινοί στρατιώτες αρχικά εισέβαλαν και στη συνέχεια «σάρωσαν» το κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας, που αποτελεί βασικό στόχο στον πόλεμό τους κατά της Χαμάς, αλλά το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει φόβους για χιλιάδες ασθενείς και άλλους αμάχους που βρίσκονται μέσα σε αυτό.

#UPDATE Israeli soldiers have raided and then combed through Gaza's main hospital, a key objective in their war on Hamas but which has raised fears for thousands of patients and other civilians trapped inside.

➡️ https://t.co/MsNQcXwXVI pic.twitter.com/voQNMucIVl