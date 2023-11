Οι ισραηλινές δυνάμεις «χτύπησαν» το σπίτι του Ισμαήλ Χανίγια, αρχηγού της Χαμάς

Tο σπίτι του αρχηγού της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ανακοίνωσαν πως χτύπησαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των χθεσινών τους επιχειρήσεών στη Λωρίδα της Γάζας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάρτησή των Ισραηλινών δυνάμεων, το σπίτι του Ισμαήλ Χανίγια στη Γάζα χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού τα στρατεύματα του Ισραήλ διαπίστωσαν πως «φιλοξενούσε τρομοκρατική υποδομή».

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη του IDF έπληξαν την κατοικία του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς. Η κατοικία χρησιμοποιήθηκε ως τρομοκρατική υποδομή και σημείο συνάντησης για τους ανώτερους ηγέτες της Χαμάς προκειμένου να διευθύνουν τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Overnight, IDF fighter jets struck the residence of Ismail Haniyeh, the Head of Hamas’ Political Bureau.



The residence was used as terrorist infrastructure and a meeting point for Hamas’ senior leaders to direct terrorist attacks against Israel. pic.twitter.com/kljYYN6O0U