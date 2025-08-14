ΔΙΕΘΝΗ

Λευκορωσία και Ρωσία δοκιμάζουν πυραύλους κοντά στα σύνορα με την ΕΕ

Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει πως θέλει να αναπτύξει έως τα τέλη του έτους στη Λευκορωσία τους υπερηχητικούς πυραύλους της Orechnik, που μπορούν να φέρουν πυρηνικό φορτίο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βαλλιστικός πύραυλος / φωτ.: ΕΡΑ
Βαλλιστικός πύραυλος / φωτ.: ΕΡΑ
Η Λευκορωσία επιβεβαίωσε σήμερα πως θα εξασκηθεί στην ανάπτυξη πυραύλων πυρηνικής δυνατότητας Orechnik, κατά τη διάρκεια στρατιωτικών γυμνασίων με τη Ρωσία, που προβλέπεται να διεξαχθούν κοντά στα σύνορά της με ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Αυτή η πρώην σοβιετική δημοκρατία είναι ένας σημαντικός σύμμαχος της Ρωσίας, η οποία χρησιμοποίησε το έδαφός της για να εξαπολύσει την ευρείας κλίμακας επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Κίεβο και πολλές χώρες της ανατολικής Ευρώπης εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές στρατιωτικές ενισχύσεις στη Λευκορωσία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

Η Ρωσία έχει επιβεβαιώσει πως θέλει να αναπτύξει έως τα τέλη του έτους στη Λευκορωσία τους υπερηχητικούς πυραύλους της Orechnik, που μπορούν να φέρουν πυρηνικό φορτίο.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία θα πραγματοποιήσουν το διάστημα μεταξύ 12ης και 16ης Σεπτεμβρίου κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, τα "Zapad-2025".

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, Βίκτορ Κρένιν, ερωτηθείς σήμερα σχετικά με τους Orechnik, απάντησε: «Στο πλαίσιο των γυμνασίων Zapad, σίγουρα θα εργαστούμε με τους Ρώσους συναδέλφους μας στον σχεδιασμό της χρήσης αυτού του είδους όπλων».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση στα δυτικά και βόρεια σύνορά μας και δεν μπορούμε να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά στη στρατιωτικοποίηση και τη στρατιωτική δραστηριότητα», συμπλήρωσε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Το 2024, η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο Orechnik, χωρίς πυρηνικό φορτίο, προκειμένου να πλήξει ένα στρατιωτικό εργοστάσιο στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια Zapad, στα οποία συμμετέχουν σε γενικές γραμμές δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες, αποτελούν μια επίδειξη δύναμης κοντά στα δυτικά σύνορα της Λευκορωσίας με τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η Λευκορωσία είχε εντούτοις αναφέρει τον Μάιο πως θα μείωνε τον αριθμό των στρατιωτών που θα συμμετείχαν σε αυτά τα γυμνάσια φέτος.

Περίπου 200.000 στρατιώτες είχαν συμμετάσχει στα γυμνάσια Zapad το 2021, λίγους μήνες προτού η Μόσχα επιτεθεί στην Ουκρανία.

