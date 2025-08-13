Ισραηλινός αθλητής έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Νέων

Ισραηλινός αθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Νέων έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού, προκαλώντας αντιδράσεις, ημέρες μετά τη λήξη των αγώνων.

Λίγο πριν από τη σκυταλοδρομία 4x100 μέτρων ανδρών, ο Ισραηλινός Ίντο Πέρετζ έκανε μπροστά στις κάμερες μια χειρονομία που παρέπεμπε σε αποκεφαλισμό, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Το βίντεο δείχνει τον αθλητή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου U20, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας, να κάνει τη χειρονομία και έκτοτε έχει προκαλέσει σάλο διεθνώς.

Παρότι γεωγραφικά ανήκει στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις για πολιτικούς λόγους, ενώ έχει αποκλειστεί από τους Ασιατικούς Αγώνες από το 1978.

Ο δημοσιογράφος Ζόχραν Μαμντάνι δημοσίευσε το βίντεο στο X (πρώην Twitter), σχολιάζοντας: «Αυτό δεν είναι απλώς κακό αθλητικό πνεύμα – είναι αντανάκλαση μιας εμμονής με τη βία και τη γενοκτονία που ορισμένοι Ισραηλινοί αθλητές επιδεικνύουν με υπερηφάνεια».

During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

Η κίνηση του Πέρετζ πυροδότησε δεκάδες επικριτικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ισραήλ φαίνεται να έχει μια κακή κουλτούρα βίας», «Οι Σιωνιστές είναι τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες είναι Σιωνιστές», «Έπρεπε να τον είχαν απομακρύνει αμέσως από τον αγώνα», «Γιατί επιτρέπεται σε αυτούς τους Ισραηλινούς εγκληματίες να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις; Είναι ντροπή! Αντί να κατηγορούν συνεχώς τους διοργανωτές – γιατί άλλες χώρες δεν μποϊκοτάρουν εκδηλώσεις που τους περιλαμβάνουν;», «Απαγορεύστε τους και μποϊκοτάρετε τους από όλες τις διεθνείς εκδηλώσεις», «Το πραγματικό τους πρόσωπο φαίνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο», «Όταν η γενοκτονία γιορτάζεται, ακόμη και ο αθλητισμός γίνεται σκηνή για την επίδειξή της. Το να τερματίσει τελευταίος ήταν το μόνο αξιοπρεπές πράγμα που έκανε εκείνη την ημέρα».

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα ενώ ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται με βαρύ απολογισμό. Τη Δευτέρα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιους - μεταξύ τους 31 άτομα που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια - και τραυματίσει 513, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας και το Al Jazeera.

Συνολικά, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 61.599 ανθρώπων και τον τραυματισμό 1.540.088. Στο Ισραήλ, 1.139 άτομα σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ περισσότεροι από 200 αιχμαλωτίστηκαν.

Με πληροφορίες από livemint.com