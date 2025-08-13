ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Το νέο makeup trend της Gen Z: Γιατί η κουρασμένη όψη γίνεται μόδα

Το “Tired Girl” makeup trend της Gen Z ανατρέπει τα πρότυπα ομορφιάς, αγκαλιάζοντας την κουρασμένη όψη, τους μαύρους κύκλους και τη φυσική ατέλεια. Η Jenna Ortega και άλλες influencers το κάνουν viral στο TikTok

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το νέο makeup trend της Gen Z: Γιατί η κουρασμένη όψη γίνεται μόδα Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Η Τζένα Ορτέγκα, με τα ελαφρώς μουτζουρωμένα μάτια, τις σκιές κάτω από τα βλέφαρα και τα χείλη σε μωβ απόχρωση, έγινε το πρόσωπο του “Tired Girl” look — της νέας τάσης που γιορτάζει την όψη σαν να μην έχεις κοιμηθεί. Αντίθετα με την παραδοσιακή λογική που θέλει το μακιγιάζ να κρύβει την κούραση, η Gen Z το αγκαλιάζει.

Από την Wednesday Addams του Τιμ Μπάρτον, μέχρι τις Λίλιι-Ρόουζ Ντεπ, Έμα Τσάμπερλεϊν και Γκαμπριέτ, η τάση συναρπάζει τη GenZ και κατακλύζει το TikTok, με βίντεο που ξεπερνούν τις 300.000 προβολές.

Η αισθητική αυτή συνδυάζει ατημέλητο στυλ και φυσικότητα με μια “σκοτεινή” γοητεία. Ο make-up artist Kim Brown περιγράφει το look ως “γιορτή της αυθεντικότητας, σκληρό και cool”. Δεν είναι goth, ούτε grunge, αλλά ένα εφήμερο “core” trend του διαδικτύου, όπως το cottagecore ή το Barbiecore, που χρησιμοποιείται για να δηλώσεις διάθεση και προσωπικότητα.

Η φιλοσοφία του “Tired Girl” look είναι απλή: λιγότερα προϊόντα, περισσότερη έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά. Στη σειρά Wednesday, η Ortega εμφανίζεται με ανοιχτότερη βάση από τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας της, διατηρώντας τους μαύρους κύκλους ορατούς και χείλη σαν “ελαφρά δαγκωμένα”. Είναι η αντίθεση στην υπερβολικά φροντισμένη “clean girl” αισθητική που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, προβάλλοντας μια πιο αυθόρμητη, ανεπιτήδευτη εικόνα.

Για πολλούς νέους, αυτό το στυλ είναι τρόπος έκφρασης απέναντι στην πίεση για τελειότητα. Η ατημέλητη εμφάνιση, οι φωτογραφίες χωρίς φίλτρα και οι “φωτογραφικές χωματερές” στο Instagram δείχνουν μια στροφή προς την ειλικρίνεια και την ευαλωτότητα. Όπως λένε οι ειδικοί, είναι και μια μορφή αντίδρασης στις κοινωνικές πιέσεις που βιώνει η Gen Z, μετατρέποντας την κούραση σε δήλωση στάσης ζωής.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοντέlο με Πάρκινσον περπάτησε στην πασαρέλα της Balenciaga, αφήνοντας «άφωνες» Νικόλ Κίντμαν και Άννα Γουίντουρ

Διεθνή / Μοντέλο με Πάρκινσον περπάτησε στην πασαρέλα του οίκου Balenciaga

Η 62χρονη Sonja Junoso από το Βερολίνο εμφανίστηκε στην πασαρέλα φορώντας ένα μακρύ καφέ παλτό πάνω από total black σύνολο και κέρδισε τον θαυμασμό των Νικόλ Κίντμαν και Άννα Γουίντουρ που βρίσκονταν στις πρώτες σειρές
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Διεθνή / Πώς μπορεί ο Τραμπ να κερδίσει στην Αλάσκα

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση στην Αλάσκα προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Μόσχα μπορεί να αποδυναμώσει την Ουκρανία και τη δυτική ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
 
 