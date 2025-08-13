Το νέο makeup trend της Gen Z: Γιατί η κουρασμένη όψη γίνεται μόδα

Η Τζένα Ορτέγκα, με τα ελαφρώς μουτζουρωμένα μάτια, τις σκιές κάτω από τα βλέφαρα και τα χείλη σε μωβ απόχρωση, έγινε το πρόσωπο του “Tired Girl” look — της νέας τάσης που γιορτάζει την όψη σαν να μην έχεις κοιμηθεί. Αντίθετα με την παραδοσιακή λογική που θέλει το μακιγιάζ να κρύβει την κούραση, η Gen Z το αγκαλιάζει.

Από την Wednesday Addams του Τιμ Μπάρτον, μέχρι τις Λίλιι-Ρόουζ Ντεπ, Έμα Τσάμπερλεϊν και Γκαμπριέτ, η τάση συναρπάζει τη GenZ και κατακλύζει το TikTok, με βίντεο που ξεπερνούν τις 300.000 προβολές.

Η αισθητική αυτή συνδυάζει ατημέλητο στυλ και φυσικότητα με μια “σκοτεινή” γοητεία. Ο make-up artist Kim Brown περιγράφει το look ως “γιορτή της αυθεντικότητας, σκληρό και cool”. Δεν είναι goth, ούτε grunge, αλλά ένα εφήμερο “core” trend του διαδικτύου, όπως το cottagecore ή το Barbiecore, που χρησιμοποιείται για να δηλώσεις διάθεση και προσωπικότητα.

Η φιλοσοφία του “Tired Girl” look είναι απλή: λιγότερα προϊόντα, περισσότερη έμφαση στα φυσικά χαρακτηριστικά. Στη σειρά Wednesday, η Ortega εμφανίζεται με ανοιχτότερη βάση από τον φυσικό τόνο της επιδερμίδας της, διατηρώντας τους μαύρους κύκλους ορατούς και χείλη σαν “ελαφρά δαγκωμένα”. Είναι η αντίθεση στην υπερβολικά φροντισμένη “clean girl” αισθητική που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, προβάλλοντας μια πιο αυθόρμητη, ανεπιτήδευτη εικόνα.

Για πολλούς νέους, αυτό το στυλ είναι τρόπος έκφρασης απέναντι στην πίεση για τελειότητα. Η ατημέλητη εμφάνιση, οι φωτογραφίες χωρίς φίλτρα και οι “φωτογραφικές χωματερές” στο Instagram δείχνουν μια στροφή προς την ειλικρίνεια και την ευαλωτότητα. Όπως λένε οι ειδικοί, είναι και μια μορφή αντίδρασης στις κοινωνικές πιέσεις που βιώνει η Gen Z, μετατρέποντας την κούραση σε δήλωση στάσης ζωής.

Με πληροφορίες από CNN

