ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Έμα Στόουν: Η σπάνια αναφορά της στην 4χρονη κόρη της, Λουίζ - «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου»

Η γνωστή ηθοποιός δηλώνει ευγνώμων που είναι μητέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΜΜΑ ΣΤΟΟΥΝ ΜΗΤΕΡΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram
0

Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμα Στόουν είναι στο εξώφυλλο της αμερικανικής Vogue για το τεύχος Σεπτεμβρίου.

Στη νέα της συνέντευξη στην αμερικανική Vogue, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, η 36χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για το πόσο σημαντική είναι η μητρότητα για εκείνη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τον ρόλο αυτό.

Η Έμα Στόουν έχει μια 4χρονη κόρη, τη Λουίζ Τζιν, με τον σύζυγό της, Ντέιβ ΜακΚάρι, τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. «Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο να νιώθω πιο τυχερή», είπε αναφερόμενη στην κόρη της. «Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου».

Η πρωταγωνίστρια του «Poor Things» αποκάλυψε επίσης, ότι το να είναι μαμά, έχει επηρεάσει ακόμη και τους επαγγελματικούς ρόλους που επιλέγει να αναλάβει και πώς σκέφτεται τώρα αν τα ταξίδια και ο χρόνος που θα έπρεπε να περάσει μακριά από την κόρη της για την καριέρα της, αξίζει τον κόπο.

«Έχει απλοποιήσει τα πάντα», είπε. «Είναι κλισέ να το λες, αλλά αλλάζει τα πάντα. Και απλοποιεί τα πάντα».

Όταν ρωτήθηκε αν η μητρότητα τη βοήθησε να εμβαθύνει συναισθηματικά όταν υποδύεται έναν χαρακτήρα, η «περήφανη μητέρα» απάντησε: «Νομίζω ότι ξεκλειδώνει διαφορετικά πράγματα».

«Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, αλλά νιώθω όλα όσα θα μπορούσα να νιώσω, γιατί όλα έχουν εκραγεί», εξήγησε.

Πέρυσι, η Έμα Στόουν αφιέρωσε τη δεύτερη νίκη της στα Όσκαρ στην κόρη της.

«Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Τη μαμά μου, τον αδελφό μου Σπένσερ, τον μπαμπά μου, τον σύζυγό μου Ντέιβ, σας αγαπώ τόσο πολύ», είπε αφού δέχτηκε το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Μπέλα Μπάξτερ στην ταινία «Poor Things».

Συνέχισε: «Και, το πιο σημαντικό, την κόρη μου, που θα γίνει τριών σε τρεις μέρες και έχει αλλάξει τη ζωή μας».

Η Έμα Στόουν παρέθεσε στη συνέχεια τους στίχους της φίλης της Τέιλορ Σουίφτ: «Σ' αγαπώ περισσότερο από όλο τον ουρανό, κορίτσι μου» από το τραγούδι «Bigger Than the Whole Sky».

Με πληροφορίες από Vogue, People

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Διεθνή / Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
 
 