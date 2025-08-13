ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Ταραχές στη Αϊτή: Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του «Μπάρμπεκιου»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ταραχές στη Αϊτή: Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του «Μπάρμπεκιου» Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Jimmy Cherizier, του ηγέτη της αιτιτικής συμμορίας γνωστού ως «Barbecue», ο οποίος ηγείται μιας συμμαχίας συμμοριών που ελέγχουν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο «Μπάρμπεκιου», καθώς και ο 48χρονος Αμερικανός πολίτης Bazile Richardson, ζήτησαν χρήματα από την αμερικανική διασπορά στην Αϊτή για να πληρώσουν τα μέλη της συμμορίας και να αγοράσουν όπλα, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ο «Μπάρμπεκιου», πρώην αστυνομικός που διαφεύγει στην Αϊτή, ηγείται της ομάδας Viv Ansanm (Ζούμε Μαζί). Οι ΗΠΑ προσφέρουν 5 εκατομμύρια δολάρια (3,7 εκατομμύρια λίρες) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Η ομάδα έχει κατηγορηθεί για πολλαπλούς φόνους, απαγωγές και επιθέσεις σε υποδομές.

«Υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο προσφέρεται αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Cherizier», δήλωσε η Αμερικανίδα εισαγγελέας Jeanine Pirro σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Είναι αρχηγός συμμορίας υπεύθυνος για φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά Αμερικανών πολιτών στην Αϊτή».

Οι εισαγγελείς λένε ότι είναι ύποπτος για τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε στη σφαγή της La Saline το 2018, στην οποία σκοτώθηκαν 71 άτομα, καταστράφηκαν περισσότερα από 400 σπίτια και βιάστηκαν τουλάχιστον επτά γυναίκες.

Ο κ. Richardson, ο οποίος συνελήφθη στο Τέξας τον περασμένο μήνα, είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που μεγάλωσε στην Αϊτή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα πριν τεθεί υπό κράτηση.

Γνωστός και ως Fredo, Fred Lion, Leo Danger και Lepe Blode, βοήθησε στη συγκέντρωση κεφαλαίων που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ηγετών συμμοριών και την αγορά όπλων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Και οι δύο άνδρες βοήθησαν «στη χρηματοδότηση της βίαιης εγκληματικής επιχείρησης του Cherizier, η οποία προκαλεί κρίση ασφάλειας στην Αϊτή», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ John Eisenberg.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να καταδιώκουν όσους ευνοούν τη βία και την αστάθεια στην Αϊτή».

Τον Μάιο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ χαρακτήρισαν την Viv Ansanm, η οποία ελέγχει την πρωτεύουσα από το 2020 περίπου, ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα φέτος, η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα αυτοανακηρυχθεί πολιτικό κόμμα.

Εκτός από τις ΗΠΑ, ο κ. Cherizier υπόκειται επίσης σε κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Καναδά και τη Βρετανία, που τον κατηγορούν ότι τροφοδοτεί τη βία στην Αϊτή.

Εάν συλληφθεί, θα μπορούσε να εκδοθεί στις ΗΠΑ. Ωστόσο, παραμένει σε θέση σημαντικής εξουσίας στους δρόμους και προστατεύεται από τα μέλη της ομάδας του.

Το 2021, ο πρόεδρος Jovenel Moïse δολοφονήθηκε από άγνωστους ένοπλους στο Πορτ-ο-Πρενς.

Έκτοτε, η χώρα - η φτωχότερη της Αμερικής - έχει πληγεί από οικονομικό χάος, ελάχιστο λειτουργικό πολιτικό έλεγχο και ολοένα και πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών.

Ο έλεγχος των συμμοριών στο Πορτ-ο-Πρενς έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη κατάρρευση της τάξης και του νόμου, κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και εμφάνιση κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, μια δύναμη ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κένυας και με την υποστήριξη του ΟΗΕ δεν κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο της πρωτεύουσας της Αϊτής.

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα έχει φτάσει σε νέα επίπεδα. Εκθέσεις του ΟΗΕ εκτιμούν ότι 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι – περισσότεροι από το ήμισυ του πληθυσμού της Αϊτής – αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και ότι υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αϊτή: Ο πραξικοπηματίας «Μπάρμπεκιου» έχει βυθίσει στο χάος τη χώρα

Διεθνή / Αϊτή: Ο πραξικοπηματίας «Μπάρμπεκιου» έχει βυθίσει στο χάος τη χώρα

Μέσα σε λίγες ημέρες, η Αϊτή βίωσε απόδραση πάνω από 3.000 κρατουμένων από διάφορες φυλακές, επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Πορτ-ο-Πρενς και ανταλλαγές πυρών μεταξύ στρατού, αστυνομίας και γκάνγκστερ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Διεθνή / Η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο καθώς τα εργοστάσια όπλων επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα

Η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης επεκτείνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με νέα εργοστάσια και αύξηση παραγωγής όπλων και πυρομαχικών σε ιστορική κλίμακα
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στο Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή αρχηγού στρατού λόγω Γάζας

Διεθνή / Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους
LIFO NEWSROOM
Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Διεθνή / Η «κρυπτο-αυτοκρατορία» της οικογένειας Τραμπ: 4,5 δισ. δολάρια κέρδη μετά τις εκλογές και δεσμοί με Binance

Η οικογένεια Τραμπ κερδίζει δισεκατομμύρια από το κρυπτονόμισμα USD1 της World Liberty, με συνεργασίες που συνδέονται με την Binance και επενδυτές από Κίνα και Χονγκ Κονγκ
LIFO NEWSROOM
Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Διεθνή / Ιμάμογλου: «Αν αποκλειστώ, η αντιπολίτευση πρέπει να ενωθεί για νέο υποψήφιο» – Η μάχη απέναντι στον Ερντογάν

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, έγκλειστος εδώ και πέντε μήνες, δηλώνει έτοιμος να στηρίξει άλλον υποψήφιο αν του απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές - Οι δηλώσεις του, η κλιμάκωση των διώξεων και οι πολιτικές προεκτάσεις στην Τουρκία.
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Διεθνή / Τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων με Τραμπ: Τι δήλωσαν Ζελένσκι, Μερτς, Μακρόν, φον ντερ Λάιεν

Στόχος των σημερινών διαβουλεύσεων, οποίες πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του καγκελαρίου Μερτς, είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν συναντηθεί με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν
LIFO NEWSROOM
Βρετανία: Αστυνομικοί του Σάρεϊ υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Διεθνή / Βρετανία: Αστυνομικοί υποδύονται τους δρομείς για να συλλάβουν όσους παρενοχλούν γυναίκες που κάνουν γυμναστική

Πιλοτική επιχείρηση της αστυνομίας του Σάρεϊ στη Βρετανία με γυναίκες αστυνομικούς ως δρομείς οδήγησε σε 18 συλλήψεις για παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και κλοπές
LIFO NEWSROOM
Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Διεθνή / Καύσωνας και φωτιές σε Ισπανία και Τουρκία: Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εκκενώσεις

Φονικές πυρκαγιές σαρώνουν Ισπανία, Τουρκία και Αλβανία, με δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες εκκενώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές - Υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο
LIFO NEWSROOM
 
 