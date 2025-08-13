Ταραχές στη Αϊτή: Οι ΗΠΑ απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος του «Μπάρμπεκιου»

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του Jimmy Cherizier, του ηγέτη της αιτιτικής συμμορίας γνωστού ως «Barbecue», ο οποίος ηγείται μιας συμμαχίας συμμοριών που ελέγχουν μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας της Αϊτής, Πορτ-ο-Πρενς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο «Μπάρμπεκιου», καθώς και ο 48χρονος Αμερικανός πολίτης Bazile Richardson, ζήτησαν χρήματα από την αμερικανική διασπορά στην Αϊτή για να πληρώσουν τα μέλη της συμμορίας και να αγοράσουν όπλα, παραβιάζοντας τις αμερικανικές κυρώσεις.

Ο «Μπάρμπεκιου», πρώην αστυνομικός που διαφεύγει στην Αϊτή, ηγείται της ομάδας Viv Ansanm (Ζούμε Μαζί). Οι ΗΠΑ προσφέρουν 5 εκατομμύρια δολάρια (3,7 εκατομμύρια λίρες) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Η ομάδα έχει κατηγορηθεί για πολλαπλούς φόνους, απαγωγές και επιθέσεις σε υποδομές.

«Υπάρχει ένας καλός λόγος για τον οποίο προσφέρεται αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Cherizier», δήλωσε η Αμερικανίδα εισαγγελέας Jeanine Pirro σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Είναι αρχηγός συμμορίας υπεύθυνος για φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά Αμερικανών πολιτών στην Αϊτή».

Οι εισαγγελείς λένε ότι είναι ύποπτος για τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε στη σφαγή της La Saline το 2018, στην οποία σκοτώθηκαν 71 άτομα, καταστράφηκαν περισσότερα από 400 σπίτια και βιάστηκαν τουλάχιστον επτά γυναίκες.

Ο κ. Richardson, ο οποίος συνελήφθη στο Τέξας τον περασμένο μήνα, είναι πολιτογραφημένος Αμερικανός πολίτης που μεγάλωσε στην Αϊτή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Ζούσε στη Βόρεια Καρολίνα πριν τεθεί υπό κράτηση.

Γνωστός και ως Fredo, Fred Lion, Leo Danger και Lepe Blode, βοήθησε στη συγκέντρωση κεφαλαίων που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή ηγετών συμμοριών και την αγορά όπλων, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Και οι δύο άνδρες βοήθησαν «στη χρηματοδότηση της βίαιης εγκληματικής επιχείρησης του Cherizier, η οποία προκαλεί κρίση ασφάλειας στην Αϊτή», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ John Eisenberg.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «θα συνεχίσουν να καταδιώκουν όσους ευνοούν τη βία και την αστάθεια στην Αϊτή».

Τον Μάιο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ χαρακτήρισαν την Viv Ansanm, η οποία ελέγχει την πρωτεύουσα από το 2020 περίπου, ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα φέτος, η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα αυτοανακηρυχθεί πολιτικό κόμμα.

Εκτός από τις ΗΠΑ, ο κ. Cherizier υπόκειται επίσης σε κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη, τον Καναδά και τη Βρετανία, που τον κατηγορούν ότι τροφοδοτεί τη βία στην Αϊτή.

Εάν συλληφθεί, θα μπορούσε να εκδοθεί στις ΗΠΑ. Ωστόσο, παραμένει σε θέση σημαντικής εξουσίας στους δρόμους και προστατεύεται από τα μέλη της ομάδας του.

Το 2021, ο πρόεδρος Jovenel Moïse δολοφονήθηκε από άγνωστους ένοπλους στο Πορτ-ο-Πρενς.

Έκτοτε, η χώρα - η φτωχότερη της Αμερικής - έχει πληγεί από οικονομικό χάος, ελάχιστο λειτουργικό πολιτικό έλεγχο και ολοένα και πιο βίαιες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών.

Ο έλεγχος των συμμοριών στο Πορτ-ο-Πρενς έχει οδηγήσει σε σχεδόν πλήρη κατάρρευση της τάξης και του νόμου, κατάρρευση των υπηρεσιών υγείας και εμφάνιση κρίσης επισιτιστικής ασφάλειας.

Τους τελευταίους μήνες, μια δύναμη ασφαλείας υπό την ηγεσία της Κένυας και με την υποστήριξη του ΟΗΕ δεν κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο της πρωτεύουσας της Αϊτής.

Εν τω μεταξύ, η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα έχει φτάσει σε νέα επίπεδα. Εκθέσεις του ΟΗΕ εκτιμούν ότι 5,7 εκατομμύρια άνθρωποι – περισσότεροι από το ήμισυ του πληθυσμού της Αϊτής – αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια και ότι υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι.

