Ρώσοι βομβάρδισαν άρματα της Wagner έξω από την πόλη Βορόνεζ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από ρωσικά ελικόπτερα που άνοιξαν πυρ σε άρματα της Wagner στην πόλη Βορόνεζ. Τη γνησιότητα του βίντεο με τις εκρήξεις επιβεβαιώνει και το BBC.

H κρίση στη Ρωσία μαίνεται τις τελευταίες ώρες, ενώ στην πόλη Βορόνεζ, στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την πόλη. Η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης και του Γεβγκένι Πριγκόζιν κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται σε εξέλιξη.

Footage of Russian Air Force strike at a convoy of the Wagner PMC troops on the M-4 highway

Σημειώνεται, ότι δυνάμεις του ρωσικού στρατού επιχειρούν να εμποδίσουν την προέλαση της Wagner προς τη Μόσχα, κυρίως με εναέρια μέσα.

Ο αυτοκινητόδρομος M-4 συνδέει τη Μόσχα με περιοχές της νότιας Ρωσίας οι οποίες γειτονεύουν με την Ουκρανία. Η Βορόνεζ βρίσκεται 600 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Destroyed Patriot truck with mounted heavy machine gun seen on the M4 highway near Voronezh.

The truck likely belonged to Wagner forces.



The truck likely belonged to Wagner forces.#Wagner #Voronezh pic.twitter.com/y7EK9M1CYN