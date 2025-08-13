UFC στον Λευκό Οίκο: Αγώνας ΜΜΑ για τον εορτασμό των 250 χρόνων των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην ιστορία έναν αγώνα Ultimate Fighting Championship (UFC) ως μέρος των εορτασμών της 4ης Ιουλίου, για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση έγινε από την επικεφαλής του UFC, Dana White, ο οποίος διατηρεί φιλία με τον Τραμπ από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο τότε επιχειρηματίας φιλοξενούσε κάποια από τα πρώτα UFC events στις ιδιοκτησίες του.

«Σίγουρα θα γίνει», δήλωσε η White στο CBS Mornings. Προγραμματίζει συνάντηση με τον πρόεδρο και την Ιβάνκα στο τέλος του μήνα για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο BBC.

Πρώτη φορά UFC στον Λευκό Οίκο

Ο αγώνας θα είναι ο πρώτος που φιλοξενείται στην προεδρική κατοικία. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι αγώνες UFC συνήθως προσελκύουν δεκάδες χιλιάδες θεατές και διεξάγονται σε μεγάλες αρένες γύρω από το χαρακτηριστικό οκταγωνικό κλουβί.

Η Dana White αποκάλυψε ότι ο Τραμπ ζήτησε να συμμετάσχει και η Ιβάνκα Τραμπ στο κέντρο της εκδήλωσης: «Η Ιβάνκα επικοινώνησε μαζί μου και ξεκινήσαμε να συζητάμε για τις δυνατότητες και τη διοργάνωση».

Η διοργάνωση του αγώνα UFC αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Τραμπ να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στον Λευκό Οίκο. Στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας του, έχει ανανεώσει την Οβάλ Γραφείο, έχει αλλάξει τη διακόσμηση στον Rose Garden και έχει ανακοινώσει σχέδια για νέο κοστίζον ballroom στην East Wing αξίας 200 εκατ. δολαρίων.

Τον προηγούμενο μήνα, περπάτησε στη στέγη της West Wing, λέγοντας ότι αναζητά «άλλους τρόπους να ξοδέψει χρήματα για τη χώρα».

Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά τη συμφωνία της Paramount (ιδιοκτήτρια του CBS) για επταετές συμβόλαιο $7,7 δισ. για τη μετάδοση αγώνων UFC, ενισχύοντας την εμπορική διάσταση του γεγονότος.

Με πληροφορίες από BBC