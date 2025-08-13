ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Υπουργοί ζητούν αποπομπή του αρχηγού του στρατού λόγω Γάζας

Διαμάχη κυβέρνησης Νετανιάχου και στρατού κλιμακώνεται: Υπουργοί ζητούν την αποπομπή του αρχηγού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ εν μέσω σχεδίων για κατάληψη της Γάζας και αντιδράσεων για τους ομήρους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
φωτ.: Getty
φωτ.: Getty
Δύο υπουργοί της δεξιάς κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκαν έντονα στον αρχηγό του στρατού του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, με τον ένα να ζητά ακόμη και την αποπομπή του, καθώς η ένταση ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες αυξάνεται.

Οι διαφωνίες επικεντρώνονται σε θέματα όπως το σχέδιο του Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας, που ανησυχούν οι ανώτεροι στρατιωτικοί ότι θα υπερφορτώσει τον στρατό και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που κρατούνται ακόμα από τη Χαμάς, αλλά και σε σειρά στρατιωτικών διορισμών.

Ο υπουργός εθνικής ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ, κάλεσε τον Νετανιάχου να απολύσει τον Ζαμίρ, αν δεν ανακοινώσει άμεσα ότι αλλάζει τη «far-left ομάδα συμβούλων» που τον περιβάλλει. Όπως δήλωσε:

«Όταν βλέπεις ποιοι είναι κοντά στον αρχηγό του στρατού, καταλαβαίνεις γιατί αντιτίθεται στο σχέδιο μας για κατάληψη της Γάζας».

Ισραήλ: Εντάσεις για στρατιωτικές προαγωγές και σχέδια επιχειρήσεων

Η διαμάχη επεκτάθηκε και στους στρατιωτικούς διορισμούς. Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ υποστήριξε ότι σειρά προαγωγών που πρότεινε ο Ζαμίρ δεν ακολουθούσαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προκάλεσαν «ανεπιθύμητη ζημιά».

Η δημόσια αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Νετανιάχου διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να «προετοιμαστούν» για εισβολή στη Γάζα, παρά την πίεση του στρατού για πιο περιορισμένη εκστρατεία, φοβούμενοι για την ασφάλεια των 50 Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Στη συνέχεια, φίλοι και συνεργάτες των δύο πλευρών αντάλλαξαν επικρίσεις μέσω διαρροών στα ισραηλινά ΜΜΕ, με τον γιο του Νετανιάχου να κατηγορεί τον αρχηγό στρατού για απόπειρα «πραξικοπήματος».

Ο Ζαμίρ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε το «κύριο πλαίσιο» για τα επόμενα βήματα στη Γάζα, αλλά οι διαφωνίες ενίσχυσαν τις οξείες διαιρέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον στρατό, που αναδύθηκαν μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία κόστισε τη ζωή σε 1.200 Ισραηλινούς και άφησε 250 ομήρους.

Πολλοί στρατιωτικοί έχουν παραιτηθεί λόγω των αποτυχιών που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς, η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη απώλεια Ιουδαϊκής ζωής από το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, ο Νετανιάχου αρνείται να αναλάβει προσωπική ευθύνη και έχει προκαλέσει οργή στους συμπολίτες του, μπλοκάροντας επανειλημμένα προσπάθειες για δημόσια έρευνα σχετικά με την καταστροφή.

Με πληροφορίες από Financial Times

