Αλάσκα: Εκκενώνονται περιοχές, μετά το λιώσιμο παγετώνα - Εκτιμήσεις για ρεκόρ πλημμυρών

Κάτοικοι της Αλάσκας αναγκάζονται να εκκενώσουν τα σπίτια τους, καθώς νερό από το λιώσιμο των πάγων διαφεύγει από λεκάνη που είχε φράξει ο παγετώνας Mendenhall, εγείροντας φόβους για πλημμύρες-ρεκόρ στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Τζούνο.

Το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (NWS) στο Τζούνο εξέδωσε προειδοποίηση για πλημμύρες, καθώς το νερό από την έκρηξη παγετωνικής λίμνης ρέει στον ποταμό Mendenhall, απειλώντας κατοικίες στην περιοχή.

Για αρκετές ημέρες, οι τοπικές αρχές προειδοποιούσαν τους κατοίκους ότι ενδέχεται να χρειαστεί να απομακρυνθούν. Την Τρίτη, επιβεβαίωσαν ότι το νερό είχε αρχίσει να υπερχειλίζει από το φράγμα πάγου και προειδοποίησαν για πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.

Ο παγετώνας, δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, βρίσκεται περίπου 19 χιλιόμετρα από την πόλη.

Σύμφωνα με την NWS, η στάθμη του νερού έφτασε τα 3 μέτρα την Τρίτη - κάτω από το όριο μεγάλων πλημμυρών - όμως το πρωί της Τετάρτης ξεπέρασε τα 16 πόδια (περίπου 4,88 μ.), τιμή που θεωρείται κορυφή.

«Αυτό θα αποτελέσει νέο ρεκόρ, με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία», δήλωσε η μετεωρολόγος Νικόλ Φέριν σε συνέντευξη Τύπου.

Ο ιστότοπος του δήμου Τζούνο εξηγεί ότι οι εκρήξεις παγετωνικών λιμνών συμβαίνουν όταν λίμνη από λιωμένο χιόνι, πάγο και βροχή αποστραγγίζεται απότομα - διαδικασία που θυμίζει το τράβηγμα ενός βύσματος από γεμάτη μπανιέρα. Όταν η στάθμη του νερού φτάσει σε συγκεκριμένο σημείο, μπορεί να υπερβεί το φράγμα πάγου που προηγουμένως το συγκρατούσε.

Ο κυβερνήτης της Αλάσκας, Μάικ Ντανλίβι, κήρυξε την Κυριακή την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής, λόγω της «άμεσης απειλής καταστροφικών πλημμυρών από έκρηξη παγετωνικής λίμνης (GLOF)» στο Τζούνο.

Οι πλημμύρες αυτού του είδους αποτελούν ετήσια απειλή από το 2011, με σπίτια να υφίστανται ζημιές ή να παρασύρονται από τα νερά. Μόνο πέρυσι, εκατοντάδες κατοικίες επλήγησαν.

Οι ορεινοί παγετώνες συρρικνώνονται παγκοσμίως λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου και του αριθμού των παγετωνικών λιμνών από το 1990.

Τα φυσικά φράγματα πάγου ή βράχου που συγκρατούν αυτές τις λίμνες μπορούν να υποχωρήσουν ξαφνικά και απρόβλεπτα, προκαλώντας πλημμύρες. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή θα αυξήσει τη συχνότητα τέτοιων φαινομένων, αν και οι προηγούμενες τάσεις και τα αίτια κάθε πλημμύρας παραμένουν πολύπλοκα.

Με πληροφορίες από BBC

